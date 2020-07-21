Две «Серато» в Петербурге подожгли мотоциклисты, BMW — некто в маске. Ещё один тип попал на камеру у полыхавшего «Форда»

Два вчерашних автомобильных пожара в Петербурге полиция считает поджогами, третий — предположительно. Во всех трёх случаях на камеры видеонаблюдения попали неизвестные мужчины. Ночью 20 июля в одно и то же время загорелись машины в Московском и Невском районах. Вызов к дому 14, корпус 2, по Заставской улице поступил в 3:47. Следственно-оперативная группа, прибыв на место, установила, что две «КИА Серато» 2019 года выпуска, принадлежащие частной компании, были подожжены. Они выгорели полностью, никто не пострадал. В поле зрения камеры попали двое высоких мужчин в чёрной одежде и мотошлемах, передвигавшиеся на чёрном мотоцикле. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На проспекте Солидарности, у дома 8, корпус 1, около 3:40 вспыхнул «Форд Мондео» 2015 года выпуска, принадлежащий водителю «Газпрома», в службу «112» позвонила его жена. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщали, что с «Форда» огонь перекинулся на багажник «Шкоды». Пожарные приехали быстро, машины удалось потушить.

Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных на фасаде дома 32 по улице Коллонтай, и заметили у «Форда» неизвестного, который что-то сделал и убежал. Разглядеть его манипуляции не получилось: камера слишком далеко. Причина возгорания будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы. Вечером 20 июля, около 19:45, 34-летняя предпринимательница, проживающая на Малом проспекте В.О., сообщила в «112», что на подземной парковке дома горит её двухлетняя BMW 320. Следственно-оперативная группа прибыла на место в 20:10 и установила, что имел место поджог. Камеры на паркинге зафиксировали передвижение неизвестного мужчины в синей рубашке и джинсах, тёмной кепке, солнечных очках, медицинской маске и перчатках. Рядом с машиной остались две пластиковые бутылки, немного какой-то жидкости и фрагмент подгоревшей материи. «БМВ» полностью не сгорела, а только оплавилась. Возбуждено уголовное дело.