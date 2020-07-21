Страны Евросоюза договорились по восстановлению экономики после коронавируса. Бюджет составит более триллиона евро

Страны Евросоюза согласовали бюджет и план восстановления экономики после пандемии коронавируса по итогам саммита в Брюсселе. Бюджет составит чуть более триллиона евро.



«У нас есть соглашение — и хорошее соглашение! С бюджетом в €1,074 трлн и планом восстановления в €750 млрд. Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее»,— написала 21 июля в Twitter премьер Бельгии Софи Вильмес.



Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что бюджет впервые привязан к климатическим задачам и отметил, что соглашение это «намного больше, чем деньги».

