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21.07.2020 08:53
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Страны Евросоюза договорились по восстановлению экономики после коронавируса. Бюджет составит более триллиона евро

Страны Евросоюза согласовали бюджет и план восстановления экономики после пандемии коронавируса по итогам саммита в Брюсселе. Бюджет составит чуть более триллиона евро.

«У нас есть соглашение — и хорошее соглашение! С бюджетом в €1,074 трлн и планом восстановления в €750 млрд. Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее»,— написала 21 июля в Twitter премьер Бельгии Софи Вильмес.

Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что бюджет впервые привязан к климатическим задачам и отметил, что соглашение это «намного больше, чем деньги».

Саммит стартовал 17 июля и проходил очно. В течение трех дней странам не удавалось договориться.

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