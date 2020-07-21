FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +16
71.96р82.39р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.07.2020 08:41
1
Печать

В Свердловской области паводком смыло четыре моста. В зоне затопления несколько десятков домов

Паводок, вызванный обильными осадками, разрушил четыре моста и три жилых дома в городе Нижние Серги Свердловской области, еще более 60 домов подтоплены, сообщает 21 июля региональное управление МЧС.

В Нижних Сергах из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов. На территории города был введен режим ЧС. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления.

«По уточненной информации, подтоплено 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания. Потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный мост, а также разрушены три дома», - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате непогоды и ее последствий нет. В пункте временного размещения находится пять человек, в том числе трое детей.

Сейчас в городе проводятся аварийно-восстановительные работы и расчистка территории. Бригады энергетиков принимают меры по восстановлению электроснабжения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Pike
Неправильно вы заголовок пишите, д̶я̶д̶я̶ ̶Ф̶ё̶д̶о̶р̶, уважаемая редакция. Затопление, взрыв, авиакатастрофа... Рекомендуется применять слова "хлопок", "жёсткая посадка" и конечно же "подтопление", что отражено в самой статье. (сарказм, конечно же)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний