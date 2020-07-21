В Свердловской области паводком смыло четыре моста. В зоне затопления несколько десятков домов
Паводок, вызванный обильными осадками, разрушил четыре моста и три жилых дома в городе Нижние Серги Свердловской области, еще более 60 домов подтоплены, сообщает 21 июля региональное управление МЧС.
В Нижних Сергах из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов. На территории города был введен режим ЧС. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления.
«По уточненной информации, подтоплено 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания. Потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный мост, а также разрушены три дома», - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате непогоды и ее последствий нет. В пункте временного размещения находится пять человек, в том числе трое детей.
Сейчас в городе проводятся аварийно-восстановительные работы и расчистка территории. Бригады энергетиков принимают меры по восстановлению электроснабжения.