В Хабаровском крае депутаты начали выходить из ЛДПР после назначения Дегтярева врио губернатора

Александр Каян отметил, что вступал в ЛДПР, чтобы поддержать Фургала. «Теперь я не имею морального права оставаться членом партии. Также я пошел в депутаты, чтобы иметь возможность помогать людям, и буду продолжать это делать как беспартийный», — сказал депутат в видеобращении в Instagram .

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян 21 июля объявили о своем выходе из ЛДПР. Они объяснили свое решение назначением депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио главы Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.

«Я не согласен с такими решениями, поэтому я выхожу из партии ЛДПР и из фракции ЛДПР в законодательной думе края, в которые я вступил по доброй воле и с благими намерениями. Я буду и дальше отстаивать интересы своих избирателей», — отметил в своем Instagram Петр Емельянов и добавил, что ему как «честному и порядочному человеку, стыдно делать вид, что ничего не происходит».



Президент России Владимир Путин накануне отправил Сергея Фургала в отставку в связи с «утратой доверия». Страница в Instagram поставленного Путиным исполнять обязанности губернатора Хабаровского края после новостей о назначении заполнилась комментаторами, которые не обещают депутату Михаилу Дегтяреву теплый прием.



«Фонтанка» после назначения вспомнила, чем прославился Дегтярев как депутат — от «девятка яиц» до проигранной борьбы с долларами. Эксперты считают, что фигура депутата от ЛДПР стала компромиссной.



Его предшественника, Сергея Фургала, увезли в Москву и арестовали. Следствие дополнило картину обвинения в убийстве бизнесмена Зори в 2004 году — якобы Фургал оказывал влияние на сотрудников МВД и постарался сделать так, чтобы его задержание и статус подозреваемого ни в каких базах не значились.

