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21.07.2020 08:25
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В Хабаровском крае депутаты начали выходить из ЛДПР после назначения Дегтярева врио губернатора

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян 21 июля объявили о своем выходе из ЛДПР. Они объяснили свое решение назначением депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио главы Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.

Александр Каян отметил, что вступал в ЛДПР, чтобы поддержать Фургала. «Теперь я не имею морального права оставаться членом партии. Также я пошел в депутаты, чтобы иметь возможность помогать людям, и буду продолжать это делать как беспартийный», — сказал депутат в видеобращении в Instagram.

«Я не согласен с такими решениями, поэтому я выхожу из партии ЛДПР и из фракции ЛДПР в законодательной думе края, в которые я вступил по доброй воле и с благими намерениями. Я буду и дальше отстаивать интересы своих избирателей», — отметил в своем Instagram Петр Емельянов и добавил, что ему как «честному и порядочному человеку, стыдно делать вид, что ничего не происходит».

Президент России Владимир Путин накануне отправил Сергея Фургала в отставку в связи с «утратой доверия». Страница в Instagram поставленного Путиным исполнять обязанности губернатора Хабаровского края после новостей о назначении заполнилась комментаторами, которые не обещают депутату Михаилу Дегтяреву теплый прием.

«Фонтанка» после назначения вспомнила, чем прославился Дегтярев как депутат — от «девятка яиц» до проигранной борьбы с долларами. Эксперты считают, что фигура депутата от ЛДПР стала компромиссной.

Его предшественника, Сергея Фургала, увезли в Москву и арестовали. Следствие дополнило картину обвинения в убийстве бизнесмена Зори в 2004 году — якобы Фургал оказывал влияние на сотрудников МВД и постарался сделать так, чтобы его задержание и статус подозреваемого ни в каких базах не значились.

Уголовное преследование Фургала спровоцировало в Хабаровске массовые акции протеста, которые продолжаются более десяти дней.

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Комментарии (6)

gencon
По телеку - Россия большая! ЕДИНАЯ! По факту, что позволено хабаровчанам, в Питере нельзя. Россия уже давно разделена и расколота.
Barmaley_5e4d0211d3423
Это и удар по ЛДПР и Жириновскому, если задуматься.
Зря он радуется.
Такого клоуна на губернаторский пост.
Провалит дело, как пить дать - ЛДПР виновна, теряет влияние в регионе.
Временная мера. Из центра ему помогать не будут, сольют.
260551481
Похоже совесть проснулась, хорошо если бы начинание охватило всех депутатов от Ленивых Дармоедов Предавших Россию...
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