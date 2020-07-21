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21.07.2020 07:59
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Дерево в Ленобласти вывернуло наружу петербургские «Жигули»

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером в Киришском районе Ленинградской области.

По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, 20 июля около 21:35 на 251-м километре автодороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь – Чудово ВАЗ-2107 на левом закруглении дороги съехал в левый кювет и врезался в дерево. Водитель скончался до приезда бригады Скорой помощи, его личность устанавливается. На вид мужчине 55-60 лет, уточняет «Дорожный инспектор».

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

По данным «Фонтанки», «Жигули» 1994 года выпуска принадлежат 64-летнему петербуржцу, госномера – петербургские. Полис ОСАГО на машину не оформлен. В салоне, кроме водителя, никого не было.

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Комментарии (2)

Olen
Да, деревья они такие коварные. Ловят лётчиков на бреющем полёте.
Даже знак специально поставили 1.33 для особо одарённых слепошарых лётчиков.
-4°
Хорошо, что в дерево. Такой без ОСАГО в тебя въедет, а у него только пенсия 10тыр
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