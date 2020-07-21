Дерево в Ленобласти вывернуло наружу петербургские «Жигули»
Смертельное ДТП произошло минувшим вечером в Киришском районе Ленинградской области.
По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, 20 июля около 21:35 на 251-м километре автодороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь – Чудово ВАЗ-2107 на левом закруглении дороги съехал в левый кювет и врезался в дерево. Водитель скончался до приезда бригады Скорой помощи, его личность устанавливается. На вид мужчине 55-60 лет, уточняет «Дорожный инспектор».
По данным «Фонтанки», «Жигули» 1994 года выпуска принадлежат 64-летнему петербуржцу, госномера – петербургские. Полис ОСАГО на машину не оформлен. В салоне, кроме водителя, никого не было.