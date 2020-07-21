FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +18
71.96р82.39р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.07.2020 07:31
0
Печать

Вирусолог заявил, что массовая вакцинация от коронавируса может не понадобиться. Россияне выработали коллективный иммунитет

Массовое производство вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в России может не потребоваться из-за выработки коллективного иммунитета, считает руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.

«В России наблюдается ситуация, когда большое количество людей получают иммунитет от COVID-19 естественным путем. Наша лаборатория первой заметила эту тенденцию, мэр Москвы Сергей Собянин официально заявил, что в самом пострадавшем от вируса городе порядка 60% населения получили коллективный иммунитет. Это означает, что вакцина становится запасным вариантом, скорее всего, ее массовое производство не понадобится», - заявил Волчков 21 июля РИА Новости.

По его мнению, создание вакцины в разных странах стало своеобразной демонстрацией технологических возможностей, но скорее всего, препарат окажется невостребованным.

«Но не исключено, что к массовой вакцинации могут прибегнуть такие страны, как Китай, Южная Корея и Япония, где параметры коллективного иммунитета значительно ниже, чем в России», - добавил вирусолог.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний