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21.07.2020 07:05
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В работе WhatsApp по всему миру произошел сбой

Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-ресурсов.

По данным Downdetector, 70% пользователей пожаловались на проблемы с соединением, 27% — на проблемы с отправкой и получением сообщений.

По данным сервиса, перебои начались около 04:00 мск, а наибольшее количество неполадок было зафиксировано в около 4:30 мск. Больше всего жалоб на работу мессенджера поступило из Бразилии, Мексики, Чили, Аргентины, а также Малайзии и Индонезии. Кроме того, о проблемах с WhatsApp сообщали жители США, Колумбии и Гонконга.

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