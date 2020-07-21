В Нижних Сергах в Свердловской области введен режим ЧС из-за потопа. По улицам плавают гаражи и машины
В городе Нижние Серги Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за потопа. Об этом 20 июля сообщает E1.
В городе произошел потоп — после сильного ливня затопило несколько улиц. В реках Серебрянка и Сторожевая резко поднялся уровень воды, в зоне затопления оказались около 200 жилых домов и несколько административных зданий. Местные жители показывают, как по улицам проплывают снесенные потоком гаражи и автомобили.
«В ликвидации последствий подтопления задействованы 255 человек, 52 единицы техники, 19 плавсредств», - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Из зоны подтопления эвакуировали семь человек, остальные жители смогли выбраться самостоятельно. По предварительной информации, пострадавших нет, однако спасатели еще объезжают затопленные участки на лодках и ищут людей. Из-за потопа в Нижних Сергах также отключено электричество по всему городу.