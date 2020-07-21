Короны на Венере подсказали ученым, что внутри она еще теплая. «Теперь мы знаем, что это не застывшая планета»
Благодаря совместному исследованию ученых из США и Швейцарии удалось выяснить, что недра Венеры еще горячи, а поверхность планеты не так крепка. К выводу подвели так называемые «короны» - кольцеобразные структуры, похожие на кратеры, которые образовались, когда струи горячего материала из недр планеты вырывались на поверхность.
Ранее считалось, что все подобные структуры на Венере были древними, однако ученым впервые удалось обнаружить «свежие» короны — возможно, речь даже идет о действующих вулканах. Об этом сообщили ученые из Университета Мэриленда вместе с коллегами из Института геофизики Швейцарской высшей технической школы Цюриха, их исследование 20 июля опубликовано на сайте журнала Nature Geoscience.
Согласно данным исследования, в недрах второй по удаленности от Солнца планеты еще перемешиваются вещества и периодически горячие потоки вырываются на поверхность подобно земным вулканам. Ученым удалось обнаружить 37 «свежих» корон — и если это не действующие вулканы, то, как минимум, спящие.
«Это исследование существенным образом меняет представление о Венере — теперь мы знаем, что это не застывшая планета, материал ее внутренней часть все еще перемешивается и может питать многие активные вулканы», - заявила один из авторов исследования Лорана Монтези.
К такому выводу авторы исследования пришли после того, как создали цифровую модель термомеханической активности внутренних частей Венеры, максимально детальную. На ней видно, что разные короны на планете появились в разные этапы формирования планеты. Активные вулканы сосредоточены в нескольких областях. На основе карты таких объектов можно определить районы для изучения планеты, когда человек доберется до Венеры.
Ранее считалось, что Венера уже охладилась, геологическая активность в ее недрах замерла, и кора стала настолько крепкой, что «пробить» ее невозможно.