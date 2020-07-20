В Москве за сутки от коронавируса скончались еще 17 человек. Уровень смертности в столице не меняется

За последние сутки в Москве умерли еще 17 пациентов с коронавирусом. Об этом 20 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в столице достишло 4331 человека. Отметим, смертность в Москве остается в последние дни примерно на одном уровне — накануне сообщалось о гибели 15-ти человек.



По данным на утро 20 июля, всего в России от коронавируса скончались 12427 человек, из них 1807 — в Петербурге. Именно Северная столица последние недели держит первое место по количеству умерших от COVID-19.

