Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова требует 5 млн рублей за содержание в СИЗО

Обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова подала иск к государству на 5 млн рублей. Во столько она оценила компенсацию за незаконное содержание в СИЗО, сообщила ТАСС 20 июля адвокат Ольга Карлова.



«Незаконность ареста моей подзащитной была признана Верховным судом РФ, а впоследствии — Московским городским судом. Она была несовершеннолетней на момент заключения, у нее была масса хронических заболеваний, очень серьезных. А после СИЗО многие из них ухудшились. Допустим, был первой степени пролапс центрального клапана, а теперь второй. Мы требуем с РФ в лице Минфина 5 млн рублей», - заявила Карлова.

