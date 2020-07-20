Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова требует 5 млн рублей за содержание в СИЗО
Обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова подала иск к государству на 5 млн рублей. Во столько она оценила компенсацию за незаконное содержание в СИЗО, сообщила ТАСС 20 июля адвокат Ольга Карлова.
«Незаконность ареста моей подзащитной была признана Верховным судом РФ, а впоследствии — Московским городским судом. Она была несовершеннолетней на момент заключения, у нее была масса хронических заболеваний, очень серьезных. А после СИЗО многие из них ухудшились. Допустим, был первой степени пролапс центрального клапана, а теперь второй. Мы требуем с РФ в лице Минфина 5 млн рублей», - заявила Карлова.
Она добавила, что иск зарегистрирован Кунцевским судом Москвы. Напомним, Анна Павликова находилась в СИЗО с марта по август 2018 года, после многочисленных жалоб и акций протеста ее перевели под домашний арест.
Группу молодых людей, объединившихся под названием «Новое величие», задержали в марте 2018 года. Им вменяют создание экстремистского сообщества и участие в нём – части 1,2 статьи 282.1 УК. По версии следствия, целью «Нового величия» было «безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима». Общественность считает преследование фигурантов несправедливым, потому как, по словам участников движения, их намеренно подставил провокатор спецслужб. Летом 2018 года из изолятора выпустили Марию Дубовик, а также Анну Павликову. Меру пресечения изменили на домашний арест. В их защиту по стране проходили «Марши матерей», люди выступали против плохого обращения с девушками, у которых начались проблемы со здоровьем.
Двое фигурантов дела, пошедшие на сделку со следствием, уже были осуждены. Это Рустам Рустамов, получивший полтора года лишения свободы условно и Павел Ребровский, которого приговорили к 2,5 годам колони. Последний, впрочем, на рассмотрении жалобы на приговор отказался от своих первоначальных признательных показаний. После этого его отпустили под подписку о невыезде, а уголовное дело вернули на новое рассмотрение.