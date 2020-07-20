«Всегда и во всем я была, есть и буду своему Отцу верной помощницей. Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка моего Отца остаётся незаметной, и предположить не могла, что стану настолько известной в далекой стране за океаном, что мое имя будет включено в какие-то там их списки. Но именно этот факт позволил мне еще раз убедиться, что я все делаю правильно!», - пишет Кадырова (орфография и пунктуация оригинала).

Отметим, Айшат — одна из немногих детей главы Чечни, которая может быть всерьез заинтересована в поездках в Европу и США. Она является президентом дома моды Firdaws. Год назад открыла бутик в Москве, в феврале этого года ее коллекцию показали в Париже. Впрочем, сам Рамзан Кадыров уже заявил, что его дети готовы бросить все свои интересы «ради государства, народа и семьи».



Напомним, ранее сегодня Госдеп США наложил санкции на главу Чечни и его родственников из-за нарушения прав человека в республике. Кадыров ответил фото с пулеметами и заявил, что готов «принять бой».

