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20.07.2020 22:42
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Дочь Кадырова прокомментировала введение против нее санкций США. «И предположить не могла, что стану настолько известной в далекой стране за океаном»

Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова прокомментировала 20 июля в своем Instagram введение против нее санкций США.

«Всегда и во всем я была, есть и буду своему Отцу верной помощницей. Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка моего Отца остаётся незаметной, и предположить не могла, что стану настолько известной в далекой стране за океаном, что мое имя будет включено в какие-то там их списки. Но именно этот факт позволил мне еще раз убедиться, что я все делаю правильно!», - пишет Кадырова (орфография и пунктуация оригинала).

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Дорогие друзья! Мой Дедушка, Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров отдал свою жизнь в борьбе с международным терроризмом, погиб на Пути мира, добра, справедливости. Мой дорогой Отец, Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров день и ночь работает на этом Пути, не покладая рук. Я вижу, как переживает он за судьбу своего народа, как искренне любит нашу Родину. Всегда и во всем я была, есть и буду своему Отцу верной помощницей. Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка моего Отца остаётся незаметной, и предположить не могла, что стану настолько известной в далекой стране за океаном, что мое имя будет включено в какие-то там их списки. Но именно этот факт позволил мне еще раз убедиться, что я все делаю правильно! Я следую исключительно правильным Путём Ахмат-Хаджи Кадырова, и в Команде КРА я - самый счастливый человек!

Публикация от @ ayshatkadyrova_

Отметим, Айшат — одна из немногих детей главы Чечни, которая может быть всерьез заинтересована в поездках в Европу и США. Она является президентом дома моды Firdaws. Год назад открыла бутик в Москве, в феврале этого года ее коллекцию показали в Париже. Впрочем, сам Рамзан Кадыров уже заявил, что его дети готовы бросить все свои интересы «ради государства, народа и семьи».

Напомним, ранее сегодня Госдеп США наложил санкции на главу Чечни и его родственников из-за нарушения прав человека в республике. Кадыров ответил фото с пулеметами и заявил, что готов «принять бой».

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Комментарии (2)

Brit
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