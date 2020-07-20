Перестраиваясь в другой ряд, легковушка не заметила мотоцикл и столкнула его с трассы под Петербургом. Погибла 24-летняя девушка.



Об этом сообщает региональное управление ГИБДД. По данным инспекции, «Шкода» перестраивалась в левый ряд на КАД около половины седьмого вечера 20 июля, не доезжая 300 метров до поворота на проспект Культуры, так что фактически ДТП произошло на территории Ленобласти. На мотоцикле «Сузуки» ехал 24-летний молодой человек, за ним на кресле сидела девушка-ровесница. Она аварию не пережила. 54-летний водитель легковушки, по предварительной информации, не пострадал.