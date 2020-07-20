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20.07.2020 22:02
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На КАД «Шкода» подбила мотоциклиста. Погибла подруга байкера

Перестраиваясь в другой ряд, легковушка не заметила мотоцикл и столкнула его с трассы под Петербургом. Погибла 24-летняя девушка.

Об этом сообщает региональное управление ГИБДД. По данным инспекции, «Шкода» перестраивалась в левый ряд на КАД около половины седьмого вечера 20 июля, не доезжая 300 метров до поворота на проспект Культуры, так что фактически ДТП произошло на территории Ленобласти. На мотоцикле «Сузуки» ехал 24-летний молодой человек, за ним на кресле сидела девушка-ровесница. Она аварию не пережила. 54-летний водитель легковушки, по предварительной информации, не пострадал.

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Комментарии (7)

Zloi_prohozhiy
желаю каждому мотохрусту, гоняющему с отсечкой ночами по спальным районам, такой же участи. Биомусор не жалко
radon
Жаль девочку, не при делах оказалась.. А как сам водитель байка, цел?
Агроном аэродрома
"«Шкода» подбила", "По показаниям очевидцев, пилот не справился с управлением, ударив Шкоду в заднюю дверь" - и кому тут верить?
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