Клип петербургской группы Little Big на песню Uno набрал рекордное количество просмотров на официальном канале «Евровидения» на Youtube. Об этом 20 июля сообщили организаторы конкурса в Twitter.



«Поздравляем россияне Little Big! Uno является самым просматриваемым видео на Youtube за всю историю «Евровидения» с более чем 134 млн просмотров», - говорится в сообщении.