Петербургская группа Little Big поставила рекорд «Евровидения», хотя так и не добралась до конкурса
Клип петербургской группы Little Big на песню Uno набрал рекордное количество просмотров на официальном канале «Евровидения» на Youtube. Об этом 20 июля сообщили организаторы конкурса в Twitter.
«Поздравляем россияне Little Big! Uno является самым просматриваемым видео на Youtube за всю историю «Евровидения» с более чем 134 млн просмотров», - говорится в сообщении.
🇷🇺 Congratulations to Russia's Little Big!— Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 20, 2020
Uno is now the most watched video EVER on the #Eurovision YouTube channel, with over 134,000,000 views 🤯🥳
Find out who makes up the rest of the Top 5 👇 pic.twitter.com/wbpv6vjF1z
В пятерку лидеров также вошли клип немецкой исполнительницы Лены Майер-Ландрут на песню Satelite («Спутник», 64 млн просмотров); видео француза Джесси Матадора на песню Alle Ola Ol (61 млн просмотров) и клип шведской певицы Loreen (Лорин) на песню Euphoria («Эйфория», 41 млн просмотров). Отметим, предыдущий рекорд (133 млн просмотров) принадлежал израильской певице Нетте Барзилай и ее клипу на песню Toy («Игрушка»), которая победила на конкурсе в 2018 году.
Напомним, Little Big так и не удалось принять участия в самом конкурсе — его отменили из-за пандемии коронавируса.