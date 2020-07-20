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20.07.2020 21:21
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Петербургская группа Little Big поставила рекорд «Евровидения», хотя так и не добралась до конкурса

Клип петербургской группы Little Big на песню Uno набрал рекордное количество просмотров на официальном канале «Евровидения» на Youtube. Об этом 20 июля сообщили организаторы конкурса в Twitter.

«Поздравляем россияне Little Big! Uno является самым просматриваемым видео на Youtube за всю историю «Евровидения» с более чем 134 млн просмотров», - говорится в сообщении.

В пятерку лидеров также вошли клип немецкой исполнительницы Лены Майер-Ландрут на песню Satelite («Спутник», 64 млн просмотров); видео француза Джесси Матадора на песню Alle Ola Ol (61 млн просмотров) и клип шведской певицы Loreen (Лорин) на песню Euphoria («Эйфория», 41 млн просмотров). Отметим, предыдущий рекорд (133 млн просмотров) принадлежал израильской певице Нетте Барзилай и ее клипу на песню Toy («Игрушка»), которая победила на конкурсе в 2018 году.

Напомним, Little Big так и не удалось принять участия в самом конкурсе — его отменили из-за пандемии коронавируса.

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