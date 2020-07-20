FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +26
71.96р82.39р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
20.07.2020 20:55
3
Печать

Замминистра обороны России отверг связь масштабной проверки войск РФ с армяно-азербайджанским конфликтом

Внезапная проверка Россией боевой готовности своих войск - это часть военной подготовки и не направлена против других стран, попытался успокоить зарубежных коллег замминистра обороны Александр Фомин на специальном брифинге для военных атташе других стран.

«Какая-либо взаимосвязь между проводимыми в ходе проверки мероприятиями и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе* отсутствует», - цитирует тезис Минобороны РФ 20 июля.

Неудивительно, что у иностранных дипломатов появились вопросы к столь масштабным учениям. 17 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о старте внезапной проверки войск Западного и Южного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

«Всего к проверке привлекаются в общей сложности порядка 150 тыс. военнослужащих различных видов и родов войск, 414 летательных аппаратов, 26 820 единиц вооружения, военной и специальной техники, 106 кораблей и судов обеспечения», - перечисляет оборонное ведомство.

По его данным, проверка направлена на отработку уничтожения бандформирований.

*Боевые столкновения на границе Армении и Азербайджана продолжаются с 12 июня в Товузском и Тавушском районах, граничащих также с Грузией. Они находятся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. Стороны перекладывают вину за артобстрелы друг на друга. Азербайджан заявил об 11 погибших военных, включая генерала. Армения предоставила данные о гибели двух офицеров и пяти солдат.

МИД России 13 июля выразил серьезную озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвал противоборствующие стороны к сдержанности. Организация Договора о коллективной безопасности созвала экстренное заседание.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Oleg_I
Ну, если Армения у нас в ОДКБ, а Азербайджан нет, то тут к гадалке не ходи, кто следующий в очереди на принуждение к миру.
Петр Петров
Не врет, прицелились на прибалтику, а уж совсем не на Закавказье.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний