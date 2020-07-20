Замминистра обороны России отверг связь масштабной проверки войск РФ с армяно-азербайджанским конфликтом
Внезапная проверка Россией боевой готовности своих войск - это часть военной подготовки и не направлена против других стран, попытался успокоить зарубежных коллег замминистра обороны Александр Фомин на специальном брифинге для военных атташе других стран.
«Какая-либо взаимосвязь между проводимыми в ходе проверки мероприятиями и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе* отсутствует», - цитирует тезис Минобороны РФ 20 июля.
Неудивительно, что у иностранных дипломатов появились вопросы к столь масштабным учениям. 17 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о старте внезапной проверки войск Западного и Южного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
«Всего к проверке привлекаются в общей сложности порядка 150 тыс. военнослужащих различных видов и родов войск, 414 летательных аппаратов, 26 820 единиц вооружения, военной и специальной техники, 106 кораблей и судов обеспечения», - перечисляет оборонное ведомство.
По его данным, проверка направлена на отработку уничтожения бандформирований.
*Боевые столкновения на границе Армении и Азербайджана продолжаются с 12 июня в Товузском и Тавушском районах, граничащих также с Грузией. Они находятся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. Стороны перекладывают вину за артобстрелы друг на друга. Азербайджан заявил об 11 погибших военных, включая генерала. Армения предоставила данные о гибели двух офицеров и пяти солдат.
МИД России 13 июля выразил серьезную озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвал противоборствующие стороны к сдержанности. Организация Договора о коллективной безопасности созвала экстренное заседание.