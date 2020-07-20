Замминистра обороны России отверг связь масштабной проверки войск РФ с армяно-азербайджанским конфликтом

Внезапная проверка Россией боевой готовности своих войск - это часть военной подготовки и не направлена против других стран, попытался успокоить зарубежных коллег замминистра обороны Александр Фомин на специальном брифинге для военных атташе других стран.



«Какая-либо взаимосвязь между проводимыми в ходе проверки мероприятиями и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе* отсутствует», - цитирует тезис Минобороны РФ 20 июля.



Неудивительно, что у иностранных дипломатов появились вопросы к столь масштабным учениям. 17 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о старте внезапной проверки войск Западного и Южного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.