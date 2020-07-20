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20.07.2020 20:45
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Россияне смогут купить токены в банках. Но далеко не все

Россияне смогут купить токены в обычных банках, следует из новой редакции законопроекта «О цифровых финансовых активах».

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 20 июля подтвердил ТАСС, что законопроект в нынешней редакции позволяет это сделать, но есть условие - токены должны быть выпущена в рамках российского закона.

«Да, токены, выпущенные в рамках информационных систем, которые созданы в соответствии с российским законодательством», - сказал он.

Аксаков добавил, что цифровые активы, выпущенные вне российского права, россияне также смогут приобрести, но только на иностранных площадках.

Организовать выпуск, куплю - продажу, а также учет цифровых активов будет возможно на специальных информационных системах, которые, как и их операторы, должны соответствовать российскому законодательству и быть включены в соответствующий реестр, который будет вести Банк России. При этом у ЦБ будет право определять признаки цифровых активов, которые будут доступны только квалицированным инвесторам.

Помимо этого, в новой редакции законопроекта дается определение цифровой валюты. Так, цифровой валютой признается совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации или иностранного государства, а также в качестве инвестиции. При этом цифровая валюта не может быть использована для оплаты каких-либо товаров и услуг.

Токен — это единица учёта, не являющаяся криптовалютой, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе, иными словами выполняющая функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире. Токены представляют собой запись в регистре, распределенную в блокчейн-цепочке.

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Комментарии (1)

261860121
" но есть условие - токены должны быть выпущена ".Мудрая штука этот токен( токена?). И род и число автором статьи не определяются с точностью до 8 знака после запятой.
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