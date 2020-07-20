Россияне смогут купить токены в банках. Но далеко не все

Россияне смогут купить токены в обычных банках, следует из новой редакции законопроекта «О цифровых финансовых активах».

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 20 июля подтвердил ТАСС, что законопроект в нынешней редакции позволяет это сделать, но есть условие - токены должны быть выпущена в рамках российского закона.

«Да, токены, выпущенные в рамках информационных систем, которые созданы в соответствии с российским законодательством», - сказал он.

Аксаков добавил, что цифровые активы, выпущенные вне российского права, россияне также смогут приобрести, но только на иностранных площадках.