Россияне смогут купить токены в банках. Но далеко не все
Россияне смогут купить токены в обычных банках, следует из новой редакции законопроекта «О цифровых финансовых активах».
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 20 июля подтвердил ТАСС, что законопроект в нынешней редакции позволяет это сделать, но есть условие - токены должны быть выпущена в рамках российского закона.
«Да, токены, выпущенные в рамках информационных систем, которые созданы в соответствии с российским законодательством», - сказал он.
Аксаков добавил, что цифровые активы, выпущенные вне российского права, россияне также смогут приобрести, но только на иностранных площадках.
Организовать выпуск, куплю - продажу, а также учет цифровых активов будет возможно на специальных информационных системах, которые, как и их операторы, должны соответствовать российскому законодательству и быть включены в соответствующий реестр, который будет вести Банк России. При этом у ЦБ будет право определять признаки цифровых активов, которые будут доступны только квалицированным инвесторам.
Помимо этого, в новой редакции законопроекта дается определение цифровой валюты. Так, цифровой валютой признается совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации или иностранного государства, а также в качестве инвестиции. При этом цифровая валюта не может быть использована для оплаты каких-либо товаров и услуг.
Токен — это единица учёта, не являющаяся криптовалютой, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе, иными словами выполняющая функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире. Токены представляют собой запись в регистре, распределенную в блокчейн-цепочке.