Пулково с 24 июля поднимает ставки на свои услуги на международных перевозках и рейсах до Москвы

Пулково с 24 июня поднимет ставки по аэропортовым сборам для авиакомпаний на взлет-посадку, авиабезопасность и пользование аэровокзалом. Информация об этом 20 июля появилась на сайте аэропорта.



Сборы вырастут на маршрутах Петербург-Москва и международных направлениях, по которым ФАС отменила урегулирование тарифов с 1 января 2020 года. Повышение ставок не затронет рейсы из Петербурга в регионы.

На рейсах в Москву сбор вырастет на 19,3%, с 358,89 до 428,07 рубля за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. За обеспечение авиационной безопасности придется заплатить на 10,5% больше - 365,09 рубля. За пользование аэровокзалом «Пулково-1» ставки вырастут на 38% - по 131,46 рубля за пассажира, а «Пулково-2» - более чем в 2 раза - тоже до 131,46 рубля.