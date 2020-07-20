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20.07.2020 20:29
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Пулково с 24 июля поднимает ставки на свои услуги на международных перевозках и рейсах до Москвы

Пулково с 24 июня поднимет ставки по аэропортовым сборам для авиакомпаний на взлет-посадку, авиабезопасность и пользование аэровокзалом. Информация об этом 20 июля появилась на сайте аэропорта.

Сборы вырастут на маршрутах Петербург-Москва и международных направлениях, по которым ФАС отменила урегулирование тарифов с 1 января 2020 года. Повышение ставок не затронет рейсы из Петербурга в регионы.

На рейсах в Москву сбор вырастет на 19,3%, с 358,89 до 428,07 рубля за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. За обеспечение авиационной безопасности придется заплатить на 10,5% больше - 365,09 рубля. За пользование аэровокзалом «Пулково-1» ставки вырастут на 38% - по 131,46 рубля за пассажира, а «Пулково-2» - более чем в 2 раза - тоже до 131,46 рубля.

Сбор за взлет-посадку на международных направлениях поднимается на 10% - с 358,89 до 395,02 рубля, за авиабезопасность - на 10% до 363,55 рублей, за пользование аэровокзалом - на 23% до 179,09 рубля за одного пассажира.

Как сообщает «Интерфакс», в компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, оператор Пулково) объясняют повышение ставок отсутствием их индексации на рейсах из Петербурга в регионы с 2017 года. «В 2017-2020 гг. накопленная инфляция составила 13,4%. Учитывая пакетное ценообразование, повышение тарифов для российских перевозчиков составит только 8-12%», - заявили в компании.

Ранее гендиректор ВВСС Леонид Сергеев рассказал в интервью «Фонтанке», как аэропорт живет во время пандемии.

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Комментарии (3)

HAXHAX
вот чего вдруг вырастет???что прожиточный минимум подняли,народ вышел из за черты бедности??? подымай на заграничные рейсы,а внутри страны то с""яли подымать ???
Чёрт Опасный
Отсутствие конкуренции.
Пока.
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