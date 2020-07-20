В комитете по контролю за имуществом сменится председатель. Андрей Коротков назначен спецпредставителем губернатора

Председатель комитета по контролю за имуществом Петербурга Андрей Коротков освобожден от должности и был назначен специальным представителем губернатора города. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Смольного.



Коротков приступает к новой работе с 21 июля. Временно исполнять обязанности председателя поручено замглавы комитета Маргарите Петровой. С 1 августа и.о. руководителя будет первый зампредседателя Елена Пастухова.

Напомним, комитет по контролю за имуществом был создан 3 июля 2017 года на базе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости (ГИКИОН) . С этого момента его возглавлял Коротков, который в интервью «Фонтанке» рассказывал, чем предстоит заниматься этой структуре.