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20.07.2020 20:15
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В комитете по контролю за имуществом сменится председатель. Андрей Коротков назначен спецпредставителем губернатора

Председатель комитета по контролю за имуществом Петербурга Андрей Коротков освобожден от должности и был назначен специальным представителем губернатора города. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Смольного.

Коротков приступает к новой работе с 21 июля. Временно исполнять обязанности председателя поручено замглавы комитета Маргарите Петровой. С 1 августа и.о. руководителя будет первый зампредседателя Елена Пастухова.

Напомним, комитет по контролю за имуществом был создан 3 июля 2017 года на базе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости (ГИКИОН) . С этого момента его возглавлял Коротков, который в интервью «Фонтанке» рассказывал, чем предстоит заниматься этой структуре.

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Комментарии (3)

Dacikslava
Как так то? Столько сделано, столько вскрыто нарывов, чем не угодил, а кто тогда нужен? Фонтанка каждую неделю пестрила новостями о ККИ, ни о ком столько не писали ни сейчас, ни раньше. Надеюсь флаг комитета подхватит достойный сменщик!
Yohoho2019
Спецпредставитель, легион их уже.
Юра Алекс
А вы, друзья, как ни садитесь ...
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