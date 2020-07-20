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20.07.2020 19:55
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Под американские санкции кроме Кадырова попала его жена и две дочери

Тяготеющая к европейским подиумам дочь Рамзана Кадырова Айшат вместе с матерью и сестрой попала под американские санкции. Глава Чечни не понимает, какие права человека они могли нарушить.

Об этом Кадыров написал в Telegram вечером 20 июля. Он потребовал объяснения, но тут же сам ответил — ответил, что их нет. «И именно это демонстрирует ваше истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов», — обратился Кадыров к госдепартаменту США.

Методы глава ЧР назвал «откровенно мерзкими» и заявил, что санкциями госсекретарь Майк Помпео собирался внести разлад внутри его семьи. «Может быть, вы думали, что у вас это получится, но просчитались. Чеченский институт семьи крепче ваших санкций! И даже если у Медни Мусаевны или моих дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их. Не ради ваших грязных политических игр, не по моей просьбе, а ради государства, народа и семьи», — выразил эмоции Кадыров и добавил, что у него 12 детей и госдепу еще есть где развернуться.

Старшая дочь Кадырова Айшат — президент дома моды Firdaws. Год назад она открыла бутик в Москве, в феврале этого года ее коллекцию показали в Париже.

Госдеп наложил санкции на Кадырова из-за нарушения прав человека в республике. Он ответил фото с пулеметами и задорной улыбкой.

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Комментарии (8)

aaignat
Чё он так раззадорился, если такой патриот? Радоваться должен
aaignat
Пущай свой шмот сами носят в своих дворцах
killbeachtrash
Лица "Истинных патриотов России" давно измеряется количеством иностранных гражданств , зарубежной недвижимости, счетов и пеной во время криков на лице во "Славу и Величие России". К сожалению это так.
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