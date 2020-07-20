Под американские санкции кроме Кадырова попала его жена и две дочери

Тяготеющая к европейским подиумам дочь Рамзана Кадырова Айшат вместе с матерью и сестрой попала под американские санкции. Глава Чечни не понимает, какие права человека они могли нарушить.



Об этом Кадыров написал в Telegram вечером 20 июля. Он потребовал объяснения, но тут же сам ответил — ответил, что их нет. «И именно это демонстрирует ваше истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов», — обратился Кадыров к госдепартаменту США.

Методы глава ЧР назвал «откровенно мерзкими» и заявил, что санкциями госсекретарь Майк Помпео собирался внести разлад внутри его семьи. «Может быть, вы думали, что у вас это получится, но просчитались. Чеченский институт семьи крепче ваших санкций! И даже если у Медни Мусаевны или моих дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их. Не ради ваших грязных политических игр, не по моей просьбе, а ради государства, народа и семьи», — выразил эмоции Кадыров и добавил, что у него 12 детей и госдепу еще есть где развернуться.