В больницу - со справкой об отсутствии COVID-19. Главврач больницы Святой Ольги о возобновлении плановой госпитализации
Для плановой госпитализации пациентам детской городской больницы Святой Ольги, которая вышла из «коронавирусного» режима, необходимо принести результат анализа теста на COVID-19 и флюорографию. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 20 июля рассказала главный врач медучреждения Татьяна Начинкина.
«Естественно, что у нас многие дети буду находиться с мамами, особенно это касается плановой госпитализации, поэтому обследование перед поступлением проходит как ребенок, так и мама. Они приносят на анализ на наличие коронавирусного инфицирования, данные флюорографического обследования и те анализы, которые необходимы для того, чтобы оказать плановую помощь ребенку», - рассказала Начинкина. Он добавила, что теперь в палате будут размещать не более 2-ух детей, преимущественно — по одному ребенку.
Сегодня в больнице открылись отделения неврологии и лор-хирургии. Главный врач пояснила, что потоки приема больных разделили, и больница, в том числе, принимает и экстренных пациентов с неврологической и с лор-хирургической патологиями.
Врач отметила, что в больнице стараются взять на лечение всех детей, кто остался в городе: «Мы обзваниваем очередь, и приглашаем на госпитализацию тех детей, которые не смогли попасть в марте и в апреле. Те, кто в городе, активно собираются поступать и обследуются». Она добавила, что учреждение постарается до осени пролечить максимальное количество пациентов. «Но ликвидировать полностью очередь — покажет время, как у нас получится», - заключила она.