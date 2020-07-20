В больницу - со справкой об отсутствии COVID-19. Главврач больницы Святой Ольги о возобновлении плановой госпитализации

Для плановой госпитализации пациентам детской городской больницы Святой Ольги, которая вышла из «коронавирусного» режима, необходимо принести результат анализа теста на COVID-19 и флюорографию. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 20 июля рассказала главный врач медучреждения Татьяна Начинкина.



«Естественно, что у нас многие дети буду находиться с мамами, особенно это касается плановой госпитализации, поэтому обследование перед поступлением проходит как ребенок, так и мама. Они приносят на анализ на наличие коронавирусного инфицирования, данные флюорографического обследования и те анализы, которые необходимы для того, чтобы оказать плановую помощь ребенку», - рассказала Начинкина. Он добавила, что теперь в палате будут размещать не более 2-ух детей, преимущественно — по одному ребенку.