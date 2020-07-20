Российский криминальный авторитет «Циркач», ловко ушедший от задержания в Подмосковье, арестован в Польше

Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке «Циркач» арестован в Польше. Об этом 20 июля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя окружной прокуратуры Гданьска Гражину Ваврынюк.



Пирогова задержали в связи с запросом на розыск от российских властей 18 июля в Сопоте, неподалеку от Гданьска. Суд временно арестовал его, вскоре будет рассматриваться решение об экстрадиции. «Решение о допустимости экстрадиции будет принимать окружной суд Гданьска, а решение об экстрадиции — министр юстиции», - уточнила Ваврынюк.

