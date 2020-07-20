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20.07.2020 19:19
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Российский криминальный авторитет «Циркач», ловко ушедший от задержания в Подмосковье, арестован в Польше

Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке «Циркач» арестован в Польше. Об этом 20 июля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя окружной прокуратуры Гданьска Гражину Ваврынюк.

Пирогова задержали в связи с запросом на розыск от российских властей 18 июля в Сопоте, неподалеку от Гданьска. Суд временно арестовал его, вскоре будет рассматриваться решение об экстрадиции. «Решение о допустимости экстрадиции будет принимать окружной суд Гданьска, а решение об экстрадиции — министр юстиции», - уточнила Ваврынюк.

Напомним, Пирогов покинул Россию в середине прошлого года. СМИ тогда писали, что ему ловко удалось уйти от задержания — оперативники собирались брать Циркача в подмосковном грузинском ресторане, однако, когда они ворвались в заведение, Пирогова там уже не было. По данным «Росбалта», пока сотрудники спецслужб готовились к штурму, кто-то позвонил Циркачу — и тот покинул ресторан через окно кухни, разминувшись с оперативниками на несколько минут.

Ранее сообщалось, что Пирогову могут быть предъявлены обвинения по статьям УК РФ 126 (похищение) и 163 (вымогательство), а также по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

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Комментарии (1)

Mazzzz
В Польше номер не прошёл , гастролеры не нужны .
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