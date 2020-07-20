СК: Фургала задерживали после убийства бизнесмена Зори, но отпустили спустя два дня. Экс-губернатор оказывал влияние на высокопоставленных сотрудников МВД

После убийства предпринимателя Евгения Зори в 2004 году Сергея Фургала и его делового партнера Николая Мистрюкова задерживали по подозрению в причастности к гибели бизнесмена. Однако их отпустили спустя двое суток, а уголовное преследование было прекращено «в виду отсутствия достаточных доказательств». Об этом 20 июля сообщили в Следственном комитете РФ.



«Собранные Следственным комитетом данные свидетельствуют о том, что на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции. Те, в свою очередь, информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности. Оказывалось давление на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия. При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка», - говорится в сообщении СК.

