СК: Фургала задерживали после убийства бизнесмена Зори, но отпустили спустя два дня. Экс-губернатор оказывал влияние на высокопоставленных сотрудников МВД
После убийства предпринимателя Евгения Зори в 2004 году Сергея Фургала и его делового партнера Николая Мистрюкова задерживали по подозрению в причастности к гибели бизнесмена. Однако их отпустили спустя двое суток, а уголовное преследование было прекращено «в виду отсутствия достаточных доказательств». Об этом 20 июля сообщили в Следственном комитете РФ.
«Собранные Следственным комитетом данные свидетельствуют о том, что на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции. Те, в свою очередь, информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности. Оказывалось давление на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия. При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка», - говорится в сообщении СК.
Кроме того, в официальные базы учета не были внесены данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова. «Следственный комитет России намерен всесторонне изучить и дать правовую оценку всем обстоятельствам, связанным как с расследованием убийства, так и сокрытием факта уголовного преследования фигурантов в 2004 году», - подытожили в СК.
Напомним, сегодня Владимир Путин отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края с формулировкой «по утрате доверия». Врио главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. «Фонтанка» подробно описала, чем известен врио губернатора.
Напомним, возглавлявший Хабаровский край член партии ЛДПР Сергей Фургал задержан по подозрению в организации убийств. Местные жители уже десятый день митингуют в его поддержку. Сегодня Путин отправил его в отставку «в связи с утратой доверия».
Акции протеста с участием десятков тысяч человек начались в Хабаровске еще 11 июля и продолжаются до сих пор. Участники требуют свободы задержанному губернатору Фургалу и даже призывали к отставке Владимира Путина.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. На выборах в 2018 году политик избирался от ЛДПР и победил соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. После ареста губернатора хабаровчане стали выходить на акции протеста с лозунгами: «Свободу Фургалу», «Фургал — наш выбор».
На фоне этого глава регионального Роспотребнадзора допустила возвращение к коронавирусным ограничениям. А ФСБ отчиталась о предотвращении теракта «в местах массового скопления людей».