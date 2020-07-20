Суд обязал подрядчика вернуть «Силовым машинам» 822 млн рублей за невыполненные работы на Норильской ТЭЦ-2

Как следует из материалов суда, договор между «Силовыми машинами» и АО «Лонас технология» на общую сумму 9 млрд рублей был заключен в январе 2018 года. Компания должна была выполнять строительные и монтажные работы в рамках комплексной реконструкции Норильской ТЭЦ-2, где «Силовые машины» выступают генеральным подрядчиком. По договору был выплачен аванс в размере 1,2 млрд рублей.

«Силовые машины» подтвердили свое право вернуть 822 млн рублей аванса, уплаченного АО «Лонас Технологии» за работы на Норильской ТЭЦ-2. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти включил эту сумму в реестр требований кредиторов, поскольку подрядчик «Силовых машин» с декабря 2019 года находится в процессе банкротства.

Но из-за того, что, по мнению ПАО «Силовые машины», во время работ АО «Лонас Технологии» допускали нарушение сроков и качества работ, было решено расторгнуть договор с подрядчиком, т.к. эти нарушения грозили срывом сроков реализации всего проекта. В январе 2019 года «Силовые машины» направили уведомление об отказе от договора и приняли результаты работ на момент расторжения контракта. Часть аванса попросили вернуть, т.к. полностью, по оценке «Силовых машин», сумма была не отработана. В то же время, из материалов суда следует, что с 19 декабря 2019 в отношении акционерного общества «Лонас технология» введена процедура наблюдения.



Не получив возврата аванса, в мае 2019 года ПАО «Силовые машины» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с иском о взыскании неотработанного аванса и о включении в реестр требований кредиторов возврата заявленной суммы. Это было сделано после неоднократных попыток добиться от подрядчика устранения нарушений.



Суд назначил экспертизу, чтобы оценить фактические объемы строительно-монтажных работ, выполненных АО «Лонас Технология», определить их реальную цену и стоимость поставленного оборудования. В результате судебных разбирательств сумма была уточнена и составила 822,4 млн рублей.

