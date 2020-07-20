Экологи указали на риск повторения аварии на ТЭЦ «Норникеля»

Первый заместитель директора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) Андрей Юрченко показывает на спутниковые снимки, где видно пугающее состояние других емкостей рядом с аварийным баком ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель»), пишет 20 июля РБК. Специалисты кемеровского филиала ФИЦ ИВТизучают обстановку на месте разлива дизтоплива вместе со специалистами Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева РАН.

Исследователи предоставили доказательства того, что экологическая катастрофа, произошедшая в Норильске 29 мая, может повториться - под другими резервуарами ТЭЦ-3 под Норильском сейчас наблюдаются схожие процессы.

Спутниковые снимки, действительно, отображают просевший грунт в зоне аварийного бака, из которого вытекла 21 тонна дизтоплива и указывают на возможные проблемы с ещё одним резервуаром.

«Предварительный анализ позволяет сделать вывод о наличии быстропротекающих в настоящее время и аналогичных процессах и с другими емкостями в первой зоне расчета», — подтвердили исследователи.

Напомним, что ущерб, нанесённый «Норникелем», Росприроднадзор оценил почти в 148 млрд рублей, и готов отстаивать справедливость своих подсчётов в суде.

«Норникель» заявил, что на ликвидацию аварии потратил уже 6 млрд рублей.