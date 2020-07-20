FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +26
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
20.07.2020 18:34
11
Печать

Кадыров «принял бой» от Помпео. Глава Чечни вооружился в прямом смысле

Рамзан Кадыров ответил на санкции от Госдепа и утверждает, что «дальше будет интереснее. Судя по всему, ему весело.

На заявление от лица госсекретаря США Майкла Помпео чеченский лидер отреагировал в Telegram вечером 20 июля. Он опубликовал фото, на котором позирует в оружейной комнате, судя по всему в руках он держит пулемет Калашникова с «дефицитными» коробками на 100 патронов. Кадыров на фотографии улыбчив, а в комментарии не удержался от пары эмодзи. «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!», - высказался глава республики.

Фото: скриншот telegram

Кадыров попал под американские санкции из-за грубых нарушений прав человека в республике. Подтверждается это «обширной достоверной информацией».

Фото: скриншот telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (11)

dragvs
Виртуальный воен в твиттере.
Савва Морозов
теперь помпео с томогавком должен сфоткаться
Петр Петров
это же международный терроризм, в чистейшем его проявлении
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний