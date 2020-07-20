Рамзан Кадыров ответил на санкции от Госдепа и утверждает, что «дальше будет интереснее. Судя по всему, ему весело.



На заявление от лица госсекретаря США Майкла Помпео чеченский лидер отреагировал в Telegram вечером 20 июля. Он опубликовал фото, на котором позирует в оружейной комнате, судя по всему в руках он держит пулемет Калашникова с «дефицитными» коробками на 100 патронов. Кадыров на фотографии улыбчив, а в комментарии не удержался от пары эмодзи. «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!», - высказался глава республики.