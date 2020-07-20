«Это нормальная борьба». Глава департамента судейства РФС прокомментировал решения арбитра в игре между «Зенитом» и «Спартаком»
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи не заметил нарушений в работе арбитра на матче между «Зенитом» и «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Об этом он заявил 20 июля в интервью Sports.ru.
Напомним, московский клуб подал протест на четыре решения судьи Сергея Иванова. Кашшаи прокомментировал каждый из инцидентов.
«Первый инцидент: столкновение Соболева и Жиркова. Сегодня увидел фото об этой ситуации, где видно, что произошло. Прежде всего надо прояснить: было столкновение между нападающим и защитником. Если посмотрите на фото, увидите: Соболев начал тянуть, а потом толкать Жиркова, после чего последовала реакция Юрия», - заявил глава департамента судейства РФС.
Вторая претензия «Спартака» была связана со столкновением Айртона и Оздоева во втором тайме. «Если кто-то анализировал эпизод, то понял: там ничего не произошло. Не понимаю, в чем здесь вопрос. Если кто-то играл в футбол, то понимает: это нормальная борьба. Конечно же, это не фол», - сказал Кашшаи.
Третий эпизод произошел на 89-й минуте. «Необходимо оценить степень контакта между игроками и определить, насколько она сильна. Борьба была в ногу. Согласно текущей трактовке УЕФА, это неосторожная игра – не какое-либо серьезное решение. Если проанализируете этот эпизод, то он на желтую, не на красную. Мое мнение: верное решение не удалять Оздоева», - подчеркнул Кашшаи.
Наконец, четвертая претензия связана с ударом Соболеву по лицу в штрафной площадке на 60-й минуте. «Не знаю, анализировали вы или нет, но было ясно видно со многих ракурсов: Соболев потерял равновесие, поскользнулся и споткнулся о землю. Возможно, был контакт с рукой, но не фол, а естественное падение... Это часть футбола», - подытожил главный судья РФС.
Напомним, «Зенит» 19 июля на «Газпром Арене» в Петербурге обыграл «Спартак» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка России.