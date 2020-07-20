«Это нормальная борьба». Глава департамента судейства РФС прокомментировал решения арбитра в игре между «Зенитом» и «Спартаком»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи не заметил нарушений в работе арбитра на матче между «Зенитом» и «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Об этом он заявил 20 июля в интервью Sports.ru.



Напомним, московский клуб подал протест на четыре решения судьи Сергея Иванова. Кашшаи прокомментировал каждый из инцидентов.



«Первый инцидент: столкновение Соболева и Жиркова. Сегодня увидел фото об этой ситуации, где видно, что произошло. Прежде всего надо прояснить: было столкновение между нападающим и защитником. Если посмотрите на фото, увидите: Соболев начал тянуть, а потом толкать Жиркова, после чего последовала реакция Юрия», - заявил глава департамента судейства РФС.

