Автомобиль сбил подростка на электровелосипеде на Дороге в Каменку
Подросток-велосипедист серьезно пострадал в ДТП в Выборгском районе Петербурга днем 20 июля. Мальчик попал под машину, переезжая дорогу.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:40 у дома 70 по Дороге в Каменку, не доезжая 200 метров до Парашютной улицы, 29-летний водитель автомобиля Citroen C4 сбил 13-летнего мальчика. Подросток пересекал проезжую часть на электровелосипеде вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП юный велосипедист получил тяжелые травмы. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.