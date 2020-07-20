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20.07.2020 18:23
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Автомобиль сбил подростка на электровелосипеде на Дороге в Каменку

Подросток-велосипедист серьезно пострадал в ДТП в Выборгском районе Петербурга днем 20 июля. Мальчик попал под машину, переезжая дорогу.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:40 у дома 70 по Дороге в Каменку, не доезжая 200 метров до Парашютной улицы, 29-летний водитель автомобиля Citroen C4 сбил 13-летнего мальчика. Подросток пересекал проезжую часть на электровелосипеде вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП юный велосипедист получил тяжелые травмы. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (6)

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Владислав М
Не автомобиль сбил, а велосипедист попал под автомобиль, грубо нарушив ПДД. Родители дорогой велосипед купили, а научить ребёнка ПДД видимо забыли.
ash364
Это возле кладбища "домик лесника": перекресток улицы Первого Мая и тротуара дороги на Каменку. Там где в выходные не протолкнуться от шашлычников.
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