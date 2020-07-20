Помпео будет извиняться? Госдеп ввел санкции против Кадырова

По словам секретаря, у американской стороны якобы имеется «обширная достоверная информация» о нарушениях прав человека в Чечне. Помпео подчеркнул, что США приветствуют, если «страны-единомышленники» примут аналогичные меры.

«Госдепартамент США сегодня вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в Российской Федерации <...> Это обусловлено участием Кадырова в грубых нарушениях прав человека», — говорится 20 июля в заявлении Помпео на сайте госдепа.

«Соединенные Штаты привержены использованию всех имеющихся в нашем распоряжении инструментов для привлечения к ответственности тех, кто принимал участие в нарушении прав человека», — говорится в заявлении.

Внесение в «черный список» США подразумевает запрет на въезд в страну.

Напомним, что это не первый раз, когда в США против чеченского лидера вводят ограничения. Так, 20 декабря 2017 года в рамках «закона Магнитского» он попал в санкционный список минфина США. Это мешало ему пользоваться американскими соцсетями.