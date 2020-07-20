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20.07.2020 17:40
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На Ириновском проспекте стартует ремонт дороги. Движение ограничат до конца лета

Со вторника, 21 июля, в Красногвардейском районе Петербурга начнут ремонтировать дорожное покрытие Ириновского проспекта. Из-за работ будут поэтапно ограничивать движение транспорта.

Как сообщает 20 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, в связи с ремонтом с 21 июля по 14 августа ограничат проезд по участку Ириновского проспекта от Бокситогорской улицы до Индустриального проспекта, а также на весь срок работ — на участках Бокситогорской и 2-й Жерновской улиц. Ремонт выполняет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»

Ограничения:

  • с 21 июля по 14 августа и с 17 по 19 августа — по Ириновскому проспекту от Бокситогорской улицы до Индустриального проспекта, включая перекрестки;
  • с 29 июля по 15 августа и с 17 по 19 августа — по Ириновскому проспекту от Индустриального проспекта до улицы Коммуны, включая перекрестки;
  • 16 августа и с 2 августа до 6:00 23 августа — по Ириновскому проспекту от проспекта Наставников до улицы Коммуны;
  • с 20 по 25 августа — по Ириновскому проспекту от Бокситогорской улицы до проспекта Наставников;
  • с 20 по 21 августа — по Ириновскому проспекту от улицы Коммуны до проспекта Наставников;
  • 23 августа с 6:00 до 24:00 — на перекрестке Ириновского и Коммуны;
  • с 29 июля по 12 августа и с 17 августа до 6:00 23 августа — в боковом проезде Ириновского проспекта от Индустриального проспекта до проспекта Наставников;
  • с 29 июля по 12 августа и с 17 по 25 августа — в боковом проезде Ириновского проспекта от проспекта Наставников до улицы Коммуны;
  • с 21 июля по 30 августа — на участках Бокситогорской и 2-й Жерновской улиц у Ириновского проспекта.

Перекрытие одного направления движения:

  • 15 августа — по Ириновскому проспекту от улицы Петра Смородина до Индустриального проспекта;
  • 16 августа — по Ириновскому проспекту от Бокситогорской улицы до улицы Наставников и по Индустриальному проспекту от проспекта Ударников до Ириновского.

Перекрытия:

  • 15 и 30 августа — участок Бокситогорской улицы у Ириновского проспекта;
  • 15 августа — участок проспекта Передовиков у Ириновского проспекта;
  • 18 августа и с 26 по 28 августа — участок улицы Лазо у Ириновского проспекта;
  • с 20 по 21 августа — участок 2-й Жерновской улицы у Ириновского проспекта;
  • с 22 августа до 6:00 23 августа — участок улицы Коммуны у Ириновского проспекта;
  • 30 августа — участок Объездного шоссе у Ириновского проспекта.
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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