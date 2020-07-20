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20.07.2020 17:23
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Не роскошь, а способ перемещения. Из-за пандемии богачи стремятся получить дополнительное гражданство

Карантин и коронавирусные ограничения на передвижения по миру заставляют богатых людей покупать «золотые паспорта».

«За первые четыре месяца этого года количество новых запросов [на паспорта других стран] выросло на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — сообщает 20 июля Bloomberg.

Также на 22% выросло число тех, кто уже подал заявление на получение нового гражданства. Основной причиной называются опасения из-за введения карантина или других ограничений на передвижение.

Популярностью пользуются страны Карибского бассейна, где стать гражданином можно всего за три месяца. Также инвесторы смотрят в сторону Новой Зеландии и Австралии, которые успешно смогли справиться с пандемией. В Новой Зеландии можно обосноваться, заплатив от 2 миллионов долларов. «Золотые паспорта» в эпоху коронавируса предлагает и Мальта, где за 1,2 миллиона евро можно получить гражданство для двух человек. В Европе растет интерес и к Португалии, где стабильный рынок недвижимости и низкий уровень заболеваемости.

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Комментарии (2)

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