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20.07.2020 16:57
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Место Дегтярева в комитете Госдумы займет депутат от ЛДПР, петербургский бизнесмен Борис Пайкин

Фракция ЛДПР рекомендует назначить на пост главы комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи депутата от этой партии Бориса Пайкина. Об этом 20 июля ТАССу сообщил замруководителя фракции в нижней палате парламента Ярослав Нилов.

Напомним, место освободилось после того, как Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края вместо задержанного по подозрению в организации убийств члена партии ЛДПР Сергея Фургала. Сейчас Пайкин является первым зампредом думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (избран от Брянска). С 2016-го по 2019 год он был президентом Федерации футбола Ленинградской области, так что некоторая связь со спортом присутствует.

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