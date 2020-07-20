«Магазинное» ДТП на Пулковском: в припаркованные машины приехала груженая тележка
Курьезное ДТП произошло днем 20 июля в Московском районе Петербурга. Для двух автовладельцев этот курьез станет неприятным сюрпризом.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Егор, у магазина «Верный» во дворе дома 24, корпус 2, по Пулковскому шоссе «грузчики не уследили за тележкой». Ролл-контейнер, груженный бутылками с водой и другими напитками, покатился в сторону дороги и упал с поребрика на две припаркованные у края проезжей части машины.
«Водителям сочувствие», — добавляет очевидец.