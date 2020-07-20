Крымский вирусолог рассказал, в каких случаях можно подхватить ковид на пляже
Вероятность заразиться коронавирусной инфекцией на пляже крайне мала при солнечной погоде, — заявил доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Оберемок.
«Ультрафиолет солнечного света, обладающий в летний период высокой энергией, уничтожает вирусные частицы. Если на пляже больной человек не будет находиться очень близко с вами и контактировать, то шансы заболеть крайне малы», — цитирует слова учёного РИА Новости 20 июля.
Ультрафиолет разрушает вирус довольно быстро. «Это, конечно, происходит не моментально, но несколько десятков секунд хватит, чтобы природным путем уничтожить вирус», — отмечает Оберемок. Правда, в облачную погоду этот способ борьбы не очень эффективен.
Проявлять беспечность и пренебрегать профилактикой нельзя. При первых признаках недомогания следует пройти диагностику, чтобы в случае подтверждения COVID-19 как можно раньше начать лечение, советует вирусолог.
Крым действительно живёт так, будто угрозы коронавируса не существует. Местные власти оставили лишь термометрию в аэропорту и на вокзалах, а также попросили соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах. С 15 июня там отменили 2-недельную обсервацию для граждан России, а с 15 июля — для приезжающих из-за рубежа. Приостановлен разве что приём детских групп, хотя детские билеты на поезда подешевели. Такая политика понятна: Ассоциация туроператоров России фиксирует трёхкратный рост спроса на туры в Сочи и значительный интерес к Крыму, в отличие от Петербурга. При этом глава Крыма Сергей Аксенов сетует, что не знает, как можно обязать руководителей санаториев добиться социального дистанцирования на пляжах.
В Крыму за всё время пандемии зафиксировано 969 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки — 26. Вылечился в общей сложности 721 пациент, 13 смертей признаны ковидными. Для сравнения: в Петербурге заразился 29 571 человек (плюс 195 за сутки), выздоровели 22 425 человек (плюс 112), умерли 1807 (плюс 26).