Крымский вирусолог рассказал, в каких случаях можно подхватить ковид на пляже

Вероятность заразиться коронавирусной инфекцией на пляже крайне мала при солнечной погоде, — заявил доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Оберемок.



«Ультрафиолет солнечного света, обладающий в летний период высокой энергией, уничтожает вирусные частицы. Если на пляже больной человек не будет находиться очень близко с вами и контактировать, то шансы заболеть крайне малы», — цитирует слова учёного РИА Новости 20 июля.

Ультрафиолет разрушает вирус довольно быстро. «Это, конечно, происходит не моментально, но несколько десятков секунд хватит, чтобы природным путем уничтожить вирус», — отмечает Оберемок. Правда, в облачную погоду этот способ борьбы не очень эффективен.