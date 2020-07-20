Умер «папа» Олимпийского Мишки, художник Виктор Чижиков

Художник Виктор Чижиков скончался в возрасте 84 лет 20 июля. Об этом сообщает издательство «АСТ Дети».



«С грустью сообщаем, что сегодня, 20 июля 2020 года, ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года», — говорится в сообщении, опубликованном на странице издательства в сети Facebook.



Именно Чижиков придумал Олимпийского Мишку — символ Олимпиады 1980 года. Художник также сотрудничал с издательствами «Малыш» и «Детская литература». Он являлся иллюстратором десятков советских детских книг — от Дениса Драгунского до Сергея Михалкова. Также писал детские книги сам.

