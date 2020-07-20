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20.07.2020 16:48
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До сочувствующих осужденным по делу «Сети» активисток дошла судебная очередь. Им вменили коронавирус

Еще две задержанные возле суда в день приговора фигурантам петербургской части дела «Сети» девушки оштрафованы за нарушение коронавирусных запретов. Суд их сбор митингом называть не захотел.

Заседания по делам о нарушении установленного порядка проведения митинга его участниками прошли 20 июля в Октябрьском районном суде, там слушали Елену Кондрахину и Надежду Калямину. Девушек, как и еще 24 человека, задержали в день приговора Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову 22 июля, на следующий день их выпустили из отделов.

Суд дело переквалифицировал на нарушение коронавирусных запретов и оштрафовал: Калямину — на 8 тысяч, Кондрахину — на 10. Такая же судьба, и в основном десятитысячные штрафы, и у остальных сочувствующих осужденным по делу «Сети».

Филинков получил 7 лет колонии, Бояршинов — 5,5 лет. Процесс длился 2,5 года.

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