До сочувствующих осужденным по делу «Сети» активисток дошла судебная очередь. Им вменили коронавирус

Еще две задержанные возле суда в день приговора фигурантам петербургской части дела «Сети» девушки оштрафованы за нарушение коронавирусных запретов. Суд их сбор митингом называть не захотел.

Заседания по делам о нарушении установленного порядка проведения митинга его участниками прошли 20 июля в Октябрьском районном суде, там слушали Елену Кондрахину и Надежду Калямину. Девушек, как и еще 24 человека, задержали в день приговора Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову 22 июля, на следующий день их выпустили из отделов.