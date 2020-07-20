Жириновский посоветовал новому врио главы Хабаровского края «быть приветливым». «Все хорошее, что было при Фургале, должно сохраниться и при Дегтяреве»

Владимир Жириновский высказал благодарность президенту за назначение врио губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Об этом он написал в своем телеграм-канале 20 июля.



«Мы рассчитывали, что сохраним за собой все три наших региона. Тем более этого просили сами хабаровчане — чтобы новым главой региона был не москвич и был представителем ЛДПР. Так и есть, он депутат Госдумы от нашей партии и родом из Самары», — подчеркнул Жириновский.



Он напомнил, что Дегтярев уже давно в публичной политике: был депутатом Самарской гордумы, губернской думы, Госдумы, участвовал в выборах мэра Москвы и Самары.

