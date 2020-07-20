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20.07.2020 16:35
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Жириновский посоветовал новому врио главы Хабаровского края «быть приветливым». «Все хорошее, что было при Фургале, должно сохраниться и при Дегтяреве»

Владимир Жириновский высказал благодарность президенту за назначение врио губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Об этом он написал в своем телеграм-канале 20 июля.

«Мы рассчитывали, что сохраним за собой все три наших региона. Тем более этого просили сами хабаровчане — чтобы новым главой региона был не москвич и был представителем ЛДПР. Так и есть, он депутат Госдумы от нашей партии и родом из Самары», — подчеркнул Жириновский.

Он напомнил, что Дегтярев уже давно в публичной политике: был депутатом Самарской гордумы, губернской думы, Госдумы, участвовал в выборах мэра Москвы и Самары.

«Я бы советовал Михаилу Владимировичу не торопиться, никого не увольнять, быть приветливыми. Выходить и говорить с людьми напрямую. Граждане должны чувствовать, что он не в кабинете сидит, а с ними на прямой связи. Все хорошее, что было при Фургале, должно сохраниться и при Дегтяреве», — пишет глава ЛДПР.

При этом Жириновский подчеркнул, что партия «не бросает» уже бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств. «Мы... продолжим добиваться, чтобы обвинения против него были сняты, а дело закрыто ввиду недостаточности улик», — заявил лидер либерал-демократов.

Напомним, ранее возглавлявший регион член партии ЛДПР Сергей Фургал задержан по подозрению в организации убийств. Местные жители уже десятый день митингуют в его поддержку. Сегодня Путин отправил его в отставку «в связи с утратой доверия».

Акции протеста с участием десятков тысяч человек начались в Хабаровске еще 11 июля и продолжаются до сих пор. Участники требуют свободы задержанному губернатору Фургалу и даже призывали к отставке Владимира Путина.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. На выборах в 2018 году политик избирался от ЛДПР и победил соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. После ареста губернатора хабаровчане стали выходить на акции протеста с лозунгами: «Свободу Фургалу», «Фургал — наш выбор».

На фоне этого глава регионального Роспотребнадзора допустила возвращение к коронавирусным ограничениям. А ФСБ отчиталась о предотвращении теракта «в местах массового скопления людей».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

alex-un
О вежливости.
"Будь вежлив с каждым воробьем,
Не будь заносчив с муравьем,
А в обществе курином
Не заикайся о своем
Пристрастии к перинам!
Когда навстречу бык идет,
Давай свернем с дороги,
Поскольку он - рогатый скот,
А мы с тобой - безрогий."
Агроном аэродрома
"Все хорошее" - для кого "хорошее"? Для правящей тусовки?
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