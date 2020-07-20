Два новых детских садика в Красногвардейском районе достроят в 2021 году

В Красногвардейском районе в 2021 году завершат строительство несколько новых объектов социальной инфраструктуры. Как сообщают в «Группе ЛСР», два детских сада планируют сдать накануне нового учебного года в 2021 году.

Один из них — на 190 мест с бассейном — станет первым в ЖК «Цветной город». Сейчас здесь заканчивают монтировать окна, фасады и кровлю, идут работы с инженерными сетями и благоустраивается территория. Получить разрешение на его ввод в эксплуатацию планируют в августе 2021 года. В июле этого года здесь же начнут строить школу на 1375 мест, ввод которой запланирован на декабрь 2021 года.