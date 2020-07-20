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20.07.2020 16:26
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Два новых детских садика в Красногвардейском районе достроят в 2021 году

В Красногвардейском районе в 2021 году завершат строительство несколько новых объектов социальной инфраструктуры. Как сообщают в «Группе ЛСР», два детских сада планируют сдать накануне нового учебного года в 2021 году.

Один из них — на 190 мест с бассейном — станет первым в ЖК «Цветной город». Сейчас здесь заканчивают монтировать окна, фасады и кровлю, идут работы с инженерными сетями и благоустраивается территория. Получить разрешение на его ввод в эксплуатацию планируют в августе 2021 года. В июле этого года здесь же начнут строить школу на 1375 мест, ввод которой запланирован на декабрь 2021 года.

Также к августу 2021 года планируют сдать еще один садик на 160 мест — он станет вторым на территории ЖК «Ручьи». Сейчас здесь завершается утепление фасада и устройство кровли, идет монтаж инженерных сетей.

Параллельно с детскими садами возводятся и школы. Так, уже завершено строительство школы на 1650 мест в Невском районе в рамках проекта «Цивилизация» — здесь уже получают разрешение на ввод в эксплуатацию. А в Приморском районе скоро появится школа на 1600 учеников в рамках ЖК «Шуваловский» — реализацией этого проекта занимается комитет по строительству Санкт-Петербурга.

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