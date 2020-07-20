«Золотой мяч» не будет вручён впервые в истории

Награда лучшему футболисту в Европе «Золотой мяч-2020» не достанется никому. Без обладателя также останутся и другие призы, среди которых награды лучшему вратарю, лучшему молодому игроку и лучшей футболистке. Об этом 20 июля сообщил организатор премии журнал France Football.

Исключение будет сделано впервые в истории награды, начавшейся ещё в 1956 году, «из-за отсутствия достаточно справедливых условий». Так, не все страны из-за пандемии коронавируса не смогли закончить футбольный сезон, не хватает данных для оценки, поясняют учредители премии.