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20.07.2020 16:40
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«Золотой мяч» не будет вручён впервые в истории

Награда лучшему футболисту в Европе «Золотой мяч-2020» не достанется никому. Без обладателя также останутся и другие призы, среди которых награды лучшему вратарю, лучшему молодому игроку и лучшей футболистке. Об этом 20 июля сообщил организатор премии журнал France Football.

Исключение будет сделано впервые в истории награды, начавшейся ещё в 1956 году, «из-за отсутствия достаточно справедливых условий». Так, не все страны из-за пандемии коронавируса не смогли закончить футбольный сезон, не хватает данных для оценки, поясняют учредители премии.

Кроме спортивного мастерства они перечисляют и другие принципы: образцовость, солидарность и ответственность, — отмечая, что не хотели бы подчёркивать, что тот или иной игрок «выиграл трофей в исключительных обстоятельствах при угрозе здоровью из-за COVID-19». Да и журналистам, определяющим лауреата премии, во время пандемии не до того.

Награду «Золотой мяч» больше всего раз, трижды, получали четыре футболиста: Йохан Кройф, Мишель Платини, Марко ван Бастен и Криштиану Роналду. «Золотой мяч» и «Золотой мяч ФИФА» больше всего раз, шесть, доставался Лионелю Месси.

В 1997 году обладателем «Золотого мяча» стал Роналдо, став первым бразильцем, получившим награду. Чаще всего лауреатами премии становились немецкие футболисты: пять игроков из Германии выиграли семь «Золотых мячей». Лев Яшин — единственный вратарь, который заслужил данную награду; произошло это в 1963 году.

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