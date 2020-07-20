«Не врал и врать никогда не хотел». Глава Норильска уходит в отставку после заявления о заниженной статистике по COVID-19

Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку после совещания с губернатором Красноярского края Александром Уссом, на котором обсуждали ситуацию с коронавирусом в городе.



О том, что заявление об увольнении написано, Ахметчин сообщил журналистам 20 июля. Объясняя своё решение решение, мэр рассказал о заседании оперштаба по коронавирусу под председательством губернатора Красноярского края.

«К сожалению, большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась обратно, и мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я, — прокомментировал он. — Я так понял, что мне было высказано недоверие по поводу моей работы. Я, если честно, не врал и врать никогда не хотел. Всю информацию, которую я предоставлял, я брал из официальных источников».