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20.07.2020 16:28
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«Не врал и врать никогда не хотел». Глава Норильска уходит в отставку после заявления о заниженной статистике по COVID-19

Глава Норильска уходит в отставку после заявления о заниженной статистике по коронавирусу

Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку после совещания с губернатором Красноярского края Александром Уссом, на котором обсуждали ситуацию с коронавирусом в городе.

О том, что заявление об увольнении написано, Ахметчин сообщил журналистам 20 июля. Объясняя своё решение решение, мэр рассказал о заседании оперштаба по коронавирусу под председательством губернатора Красноярского края.

«К сожалению, большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась обратно, и мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я, — прокомментировал он. — Я так понял, что мне было высказано недоверие по поводу моей работы. Я, если честно, не врал и врать никогда не хотел. Всю информацию, которую я предоставлял, я брал из официальных источников».

В пресс-службе города ТАСС уточнили, что заявление уже подписано.

16 июля «Тайга.инфо» сообщила, что Ахметчин направил в адрес Усса письмо, в котором рассказал о заниженной официальной статистике по коронавирусу в городе. Чиновник заявил, что в Норильске с конца марта подтверждено 832 случая инфицирования, а краевой Минздрав за этот же период насчитал 293 случая. Такие расхождения, по его словам, сопровождаются пятикратным ростом заболеваемости внебольничной пневмонией, загруженностью больниц и недостаточным тестированием на COVID-19.

Мэр попросил губернатора Красноярского края помочь городу. Однако в региональном Минздраве заверили, что заболеваемость в Норильске идёт на спад, мощностей для помощи всем нуждающимся достаточно.

Ринату Ахметчину 55 лет, избран главой Норильска в сентябре 2017 года. В июне этого года стал фигурантом уголовного дела о халатности после разлива дизельного топлива из резервуара дочерней компании «Норильского никеля».

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Комментарии (3)

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Я сам из Норильска, у нас губернатор Усс зассал, что кресло после открытого письма Ахметчина может зашататься. Статистика то скрывается, а губернатора по головке не погладят в Москве. А сам теперь уже бывший мэр заслужил уважение горожан после своего письма. #трУсс
Rozenkrantz
у Норильска есть некоторые сезонные и транспортные особенности. и мэр (уже экс-мэр) озвучил, что осень с возвращением из отпусков и каникул - будет местная "вторая волна". в Норильске мало пожилых людей, но с учетом климата количество тяжело переносящих ковидную пневмонию может быть высоким. обращение Ахметшина краевое руководство проигнорило. Его отставка не решает надвигающихся проблем - кто-то всё равно должен это разгребать.
Vahmistroff
Мэр НОРИЛЬСКА уходит в отставку из-за... статистики по короновирусу!
Новость, достойная первой строки сайта анекдот ру!
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