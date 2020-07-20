«Не врал и врать никогда не хотел». Глава Норильска уходит в отставку после заявления о заниженной статистике по COVID-19
Глава Норильска уходит в отставку после заявления о заниженной статистике по коронавирусу
Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку после совещания с губернатором Красноярского края Александром Уссом, на котором обсуждали ситуацию с коронавирусом в городе.
О том, что заявление об увольнении написано, Ахметчин сообщил журналистам 20 июля. Объясняя своё решение решение, мэр рассказал о заседании оперштаба по коронавирусу под председательством губернатора Красноярского края.
«К сожалению, большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась обратно, и мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я, — прокомментировал он. — Я так понял, что мне было высказано недоверие по поводу моей работы. Я, если честно, не врал и врать никогда не хотел. Всю информацию, которую я предоставлял, я брал из официальных источников».
В пресс-службе города ТАСС уточнили, что заявление уже подписано.
16 июля «Тайга.инфо» сообщила, что Ахметчин направил в адрес Усса письмо, в котором рассказал о заниженной официальной статистике по коронавирусу в городе. Чиновник заявил, что в Норильске с конца марта подтверждено 832 случая инфицирования, а краевой Минздрав за этот же период насчитал 293 случая. Такие расхождения, по его словам, сопровождаются пятикратным ростом заболеваемости внебольничной пневмонией, загруженностью больниц и недостаточным тестированием на COVID-19.
Мэр попросил губернатора Красноярского края помочь городу. Однако в региональном Минздраве заверили, что заболеваемость в Норильске идёт на спад, мощностей для помощи всем нуждающимся достаточно.
Ринату Ахметчину 55 лет, избран главой Норильска в сентябре 2017 года. В июне этого года стал фигурантом уголовного дела о халатности после разлива дизельного топлива из резервуара дочерней компании «Норильского никеля».