Обвинения Ефремову утвердили в конечном варианте. Прокуратура разрешила отдать дело в суд

Обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с пьяным актером Михаилом Ефремовым за рулем утверждено прокуратурой Москвы и готовится для передачи в Пресненский районный суд.

Об этом 20 июля сообщает прокуратура столицы. По версии следствия, актер 8 июня выпил и употребил наркотики, сел за руль, выехал на встречную полосу и не попытался после этого остановиться. В итоге его машина врезалась в фургон, водитель умер в больнице. Ехал Ефремов, сказано в релизе стороны обвинения, превышая скорость и «утратив ориентиры границ полос проезжей части». Ему грозит срок от пяти до двенадцати лет. Дело будут слушать в Пресненском районном суде Москвы, пока оно туда не поступило, и о датах заседаний ничего не известно.