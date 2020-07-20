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20.07.2020 16:20
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Обвинения Ефремову утвердили в конечном варианте. Прокуратура разрешила отдать дело в суд

Обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с пьяным актером Михаилом Ефремовым за рулем утверждено прокуратурой Москвы и готовится для передачи в Пресненский районный суд.

Об этом 20 июля сообщает прокуратура столицы. По версии следствия, актер 8 июня выпил и употребил наркотики, сел за руль, выехал на встречную полосу и не попытался после этого остановиться. В итоге его машина врезалась в фургон, водитель умер в больнице. Ехал Ефремов, сказано в релизе стороны обвинения, превышая скорость и «утратив ориентиры границ полос проезжей части». Ему грозит срок от пяти до двенадцати лет. Дело будут слушать в Пресненском районном суде Москвы, пока оно туда не поступило, и о датах заседаний ничего не известно.

Актер находится под домашним арестом и много читает. Тем временем его адвоката и защитника потерпевших отругали в профессиональном сообществе — они нарушили этические нормы.

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Комментарии (2)

Vahmistroff
Запасаемся воздушной кукурузой.
ash364
Человек оркестр: выпил, дунул потом поехал и берегов не видит, как в речку.
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