«Умер человек-праздник». На 72-м году жизни скончался ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ Александр Беляев ушёл из жизни в возрасте 71 года. Об этом 20 июля в «Твиттере» сообщил Андрей Малахов.
Умер Александр Беляев- человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу.. RIP— Андрей Малахов (@a_malahov) July 20, 2020
К слову, именно на ток-шоу у Малахова Беляев впервые открыто заявил о том, что у него рак лёгких. На протяжении восьми лет Беляев боролся с онкологическим заболеванием, которое развивалось на фоне диабета второго типа. Он перенёс несколько операций, а в конце января 2020 года прекратил медикаментозное лечение по совету врачей.