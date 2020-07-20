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20.07.2020 15:57
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«Умер человек-праздник». На 72-м году жизни скончался ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ Александр Беляев ушёл из жизни в возрасте 71 года. Об этом 20 июля в «Твиттере» сообщил Андрей Малахов.

К слову, именно на ток-шоу у Малахова Беляев впервые открыто заявил о том, что у него рак лёгких. На протяжении восьми лет Беляев боролся с онкологическим заболеванием, которое развивалось на фоне диабета второго типа. Он перенёс несколько операций, а в конце января 2020 года прекратил медикаментозное лечение по совету врачей.

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Комментарии (2)

kirilka
действительно, очень позитивный ведущий....
ash364
72 - до пенсии дожил, уже достижение при нОнешнем
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