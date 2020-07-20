FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +26
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
20.07.2020 15:53
4
Печать

Чтобы расплатиться с медиками, Смольный продолжает выворачивать карманы. Коронавирус забрал из казны еще почти 900 миллионов

Из резервного фонда правительства Петербурга выделено 878 миллионов, которые пойдут на выплаты заболевшим коронавирусом врачам, фельдшерам и водителям машин скорой помощи. Выплаты уже получили больше двух тысяч медиков.

О новом транше 20 июля сообщает пресс-служба Смольного. 878 миллионов распределят между переболевшими коронавирусом (по триста тысяч), получившими из-за ковида инвалидность (по 500) и семьями погибших в результате болезни медиков. Условие для получения денег — заразиться COVID-19 потенциальный получатель должен был на работе. Решение принимает специальная комиссия.

Ранее на эти же цели было выделено 630 млн. Как уточнили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, эти деньги получили 2060 получателей, а всего на данный момент одобрены 3569 заявлений. Из них 23 медика погибли.

Деньги врачи получают и из федеральной казны. В начале июля выделили еще 7,5 млрд рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

olla
ну если за ковид столько платят , то эпидемия теперь будет вечной.
Мужской Взгляд
А вот пусть счётная палата с прокуратурой посчитает сколько денег отмыто на Ковиде, на госзаказах, на дурных стройках.
статус
Потрясите лучше налоговиков, обещали триллион в бюджет, только собрали себе в карман. Таксу даже не смотря на кризис не уменьшают, все не нажрутся(
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний