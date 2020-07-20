Чтобы расплатиться с медиками, Смольный продолжает выворачивать карманы. Коронавирус забрал из казны еще почти 900 миллионов
Из резервного фонда правительства Петербурга выделено 878 миллионов, которые пойдут на выплаты заболевшим коронавирусом врачам, фельдшерам и водителям машин скорой помощи. Выплаты уже получили больше двух тысяч медиков.
О новом транше 20 июля сообщает пресс-служба Смольного. 878 миллионов распределят между переболевшими коронавирусом (по триста тысяч), получившими из-за ковида инвалидность (по 500) и семьями погибших в результате болезни медиков. Условие для получения денег — заразиться COVID-19 потенциальный получатель должен был на работе. Решение принимает специальная комиссия.
Ранее на эти же цели было выделено 630 млн. Как уточнили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, эти деньги получили 2060 получателей, а всего на данный момент одобрены 3569 заявлений. Из них 23 медика погибли.
Деньги врачи получают и из федеральной казны. В начале июля выделили еще 7,5 млрд рублей.