Чтобы расплатиться с медиками, Смольный продолжает выворачивать карманы. Коронавирус забрал из казны еще почти 900 миллионов

Из резервного фонда правительства Петербурга выделено 878 миллионов, которые пойдут на выплаты заболевшим коронавирусом врачам, фельдшерам и водителям машин скорой помощи. Выплаты уже получили больше двух тысяч медиков.

О новом транше 20 июля сообщает пресс-служба Смольного. 878 миллионов распределят между переболевшими коронавирусом (по триста тысяч), получившими из-за ковида инвалидность (по 500) и семьями погибших в результате болезни медиков. Условие для получения денег — заразиться COVID-19 потенциальный получатель должен был на работе. Решение принимает специальная комиссия.