Новый врио главы Хабаровского края пойдет на выборы только в следующем году. Фургалу Путин отказал в доверии

Выборы губернатора Хабаровского края пройдут в сентябре 2021 года. Об этом 20 июля сообщили РИА Новости в Центризбиркоме РФ.



Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении врио главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Тем же документом действующий губернатор Сергей Фургал отрешен от должности в связи с утратой доверия.



Напомним, местные жители уже десятый день митингуют в поддержку Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств.

