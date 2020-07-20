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20.07.2020 15:15
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Новый врио главы Хабаровского края пойдет на выборы только в следующем году. Фургалу Путин отказал в доверии

Выборы губернатора Хабаровского края пройдут в сентябре 2021 года. Об этом 20 июля сообщили РИА Новости в Центризбиркоме РФ.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении врио главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Тем же документом действующий губернатор Сергей Фургал отрешен от должности в связи с утратой доверия.

Напомним, местные жители уже десятый день митингуют в поддержку Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств.

Акции протеста с участием десятков тысяч человек начались в Хабаровске еще 11 июля и продолжаются до сих пор. Участники требуют свободы задержанному губернатору Фургалу и даже призывали к отставке Владимира Путина.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. На выборах в 2018 году политик избирался от ЛДПР и победил соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. После ареста губернатора хабаровчане стали выходить на акции протеста с лозунгами: «Свободу Фургалу», «Фургал — наш выбор».

На фоне этого глава регионального Роспотребнадзора допустила возвращение к коронавирусным ограничениям. А ФСБ отчиталась о предотвращении теракта «в местах массового скопления людей».

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Комментарии (3)

kapitanu
Молодец Хабаровск...Надо с них брать пример. Кремаль дает заднею. Путин уже не тот, с короновирусом облажался(губеры все решают сами ,а потом задняя). И теперь с амурсталью(хотел на халяву отжать. все мало). Говорят его нет ,толи умер толи на своем острове отдыхает..Двойник сидит(не знаю правда или нет) но похоже. Боится бунта
Петр Петров
Доверие Путина, даже звучит неприятно, а уж какую смысловую нагрузку несет
Савва Морозов
дык, ясен пень, что делать это нынешней осенью - самоубийство для кремля.
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