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20.07.2020 15:11
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На развязке КАД с Выборгским шоссе на ночь перекроют два съезда

Дорожные строители в рамках работ по реконструкции северного участка кольцевой автодороги Петербурга вечером 20 июля перекроют проезд по двум съездам на развязке с Выборгским шоссе. Ограничения продлятся до утра следующего дня.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21:00 20 июля до 8:00 21 июля будут полностью перекрыты для движения съезды №1 и №2, то есть с Выборгского шоссе на внешнее кольцо и с внешнего кольца на Выборгское шоссе. Место работ будет обозначено временными дорожными знаками, направляющими стрелками, ограждениями и световой сигнализацией. Об ограничениях сообщат табло и знаки переменной информации.

Съезды полностью перекрывают, чтобы уложить верхний слой дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Работы выполняет АО «ВАД».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Напомним, что с 18 июля камеры на КАД настраивают так, чтобы они учитывали ограничения скорости в местах дорожных работ и фиксировали нарушения временного скоростного режима. Только за первую половину 2020 года на участках ремонта на кольцевой произошло 15 ДТП с пострадавшими.

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