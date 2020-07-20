Дорожные строители в рамках работ по реконструкции северного участка кольцевой автодороги Петербурга вечером 20 июля перекроют проезд по двум съездам на развязке с Выборгским шоссе. Ограничения продлятся до утра следующего дня.



Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21:00 20 июля до 8:00 21 июля будут полностью перекрыты для движения съезды №1 и №2, то есть с Выборгского шоссе на внешнее кольцо и с внешнего кольца на Выборгское шоссе. Место работ будет обозначено временными дорожными знаками, направляющими стрелками, ограждениями и световой сигнализацией. Об ограничениях сообщат табло и знаки переменной информации.