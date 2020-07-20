На экс-директора «Ростсельмаша» под Ростовом напали двое местных и приезжий из Петербурга
Трое подозреваемых в нападении на бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова и убийстве его сестры задержаны через день после того, как они пролезли в его дом. У них нашли похищенное имущество.
Об этом 20 июля сообщает Следственный комитет Ростова-на-Дону. Попались двое из Азовского района области, им 28 и 26 лет, и 38-летний уроженец Петербурга. При задержании у них нашли то, что накануне налетчики забрали из дома экс-директора завода в селе Новомаргаритово.
В дом преступники пробрались накануне, 80-летняя сестра Пескова скончалась после того, как ее связали, в том числе заткнув рот. Предположительно, она задохнулась. Сам 83-летний хозяин дома получил травму головы.
Юрий Песков возглавлял «Ростсельмаш» с 1978 по 1996 год. Имеет звание Героя социалистического труда. Также в 1980-х годах Песков занимал должность замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. «Ростсельмаш» — группа компаний, в которую входят 13 предприятий, ее производственные площадки находятся в пяти странах. Производит машины и техническое оборудование для сельского хозяйства.