На экс-директора «Ростсельмаша» под Ростовом напали двое местных и приезжий из Петербурга

Трое подозреваемых в нападении на бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова и убийстве его сестры задержаны через день после того, как они пролезли в его дом. У них нашли похищенное имущество.



Об этом 20 июля сообщает Следственный комитет Ростова-на-Дону. Попались двое из Азовского района области, им 28 и 26 лет, и 38-летний уроженец Петербурга. При задержании у них нашли то, что накануне налетчики забрали из дома экс-директора завода в селе Новомаргаритово.



В дом преступники пробрались накануне, 80-летняя сестра Пескова скончалась после того, как ее связали, в том числе заткнув рот. Предположительно, она задохнулась. Сам 83-летний хозяин дома получил травму головы.