Путин согласился перенести «Бессмертный полк» на 2021 год. Шествие пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво»

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с переносом шествия «Бессмертного полка» на 2021 год. Об этом 20 июля сообщает ТАСС.



«Как бы нам ни хотелось [провести акцию в этом году], но придется перенести мероприятие на следующий год», — подчеркнул Путин.



Он добавил, что шествие пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво». Свое заявление президент сделал во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи. Путин принимает участие в закладке универсальных десантных кораблей (вертолетоносцев) на предприятии.

