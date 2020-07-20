FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +26
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
20.07.2020 14:16
4
Печать

Путин согласился перенести «Бессмертный полк» на 2021 год. Шествие пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво»

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с переносом шествия «Бессмертного полка» на 2021 год. Об этом 20 июля сообщает ТАСС.

«Как бы нам ни хотелось [провести акцию в этом году], но придется перенести мероприятие на следующий год», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что шествие пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво». Свое заявление президент сделал во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи. Путин принимает участие в закладке универсальных десантных кораблей (вертолетоносцев) на предприятии.

Напомним, «Фонтанка» еще 10 июля сообщала о вероятной отмене мероприятия. Источник в администрации президента объяснял это высоким риском передачи инфекции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

krasnonosov
Надоел!
Савва Морозов
зато, в условиях пандемии, надо было проводить парад, на который съехались только главы опереточных республик, да голосилку для себя любимого - всё можно было и отложить. парад - 7 ноября (все воры боятся этой даты, как огня), как аналог 1941-го, а голосилку - во всеобщий день голосования осенью.
Wuhan Proletarian
Несмотря на 40 попыток покушения, Гитлер в своих поездках по Германии не боялся приветствовать народ стоя в открытой машине.
Хотя дзю-до не увлекался и по 10 шайб не забрасывал.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний