Срочно требуются веники. Подопечные центра диких животных «Велес» остались без кормов
У подопечных карантинного центра диких животных «Велес» закончились веточный и травяной корма.
«Нет ни веточки. Запас полностью исчерпан», — сообщили 20 июля сотрудники центра на странице организации в соцсети.
В центре отмечают, что веточный и травяной корма — обязательная и жизненно важная часть рациона копытных (оленей, лосей, косуль альпака, осликов и
Сотрудники просят жителей Петербурга и Ленобласти привозить веники и большие ветки лиственных деревьев. Какие именно ветки подходят для кормёжки животных, можно узнать в паблике «Велеса». Там также даются рекомендации по «идеальным веникам».
Отметим, что центр до сих пор закрыт для посещений, которые приносили «Велесу», существующему исключительно на пожертвования, некоторый доход. Сейчас карантинный центр оказался в очень сложном финансовом положении, поэтому будет рад любой поддержке, пусть и не очень большой. Кроме того, из-за ограничений, связанных с коронавирусом, значительно была сокращена работа волонтёров. Между тем в центре находятся несколько сотен диких животных, которые требуют постоянного ухода и пищи. Большинство из них попали в «Велес» по вине человека.