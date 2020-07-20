Два ДТП на севере КАД: мусоровоз так впечатался в самосвал дорожников, что уничтожил свою кабину и уронил контейнер

Движение транспорта на севере КАД, и без того осложнённое из-за реконструкции, затруднили ДТП. Одно из них – серьёзное, то есть с пострадавшим. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительной информации, 20 июля около 11:50 на 12-м километре внутреннего кольца произошло попутное столкновение двух грузовых автомобилей: мусоровоз ударил машину прикрытия дорожных служб. «Водитель «ГАЗона», видимо, отвлекся и въехал в самосвал на КАД у съезда на Парашютную», - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По данным УГИБДД, водитель ГАЗа, мужчина 1995 года рождения, получил тяжёлые травмы. Второй автомобиль – Volvo.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

В Упрдоре отмечают, что все технические средства организации дорожного движения на данном участке были установлены в соответствии с утвержденной схемой. Машина прикрытия была оборудована комплексом дорожных знаков, проблесковыми маяками с индикацией желтого цвета и светодиодной направляющей стрелкой. Претензий к дорожным службам нет. На месте сейчас находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации и ГИБДД. На внешнем кольце пробку собрала авария перед Выборским шоссе. «Фура не успела остановиться, - поясняет в «ДТП и ЧП» участник аварии Юрий. - Сужение перед выездом от «Китай города», за 3 или 4 машины был КамАЗ, а от «Китай города» тонар выезжал. Видимо, очканул, что зацепятся, и стал тормозить, и все тоже. Кто-то прозевал и начал резко, я тоже порезче и вижу в зеркало, фура догоняет, в голове мысля «не тормозите, газуйте», а нет, в итоге ещё чуток придавил педаль, и через две секунду удар [сзади], аж подпрыгнул, и нога слетела с педали, и по инерции чуток стукнул «беху», пока педаль искал».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com