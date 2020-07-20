Жители Хабаровска в десятый раз собрались перед зданием регионального правительства
Жители Хабаровска 20 июля в десятый раз вышли на улицы города в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Сергея Фургала.
Акция традиционно началась в конце рабочего дня. Люди начали собираться у здания регионального правительства и скандировать лозунги, требуя свободу Фургалу. Хабаровчане хотят, чтобы к ним вышел мэр города, пишет портал Dvhab.ru.
В понедельник в Кремле заявили, что не считают акции в Хабаровске проплаченными.
Акции протеста с участием десятков тысяч человек начались в Хабаровске еще 11 июля и продолжаются до сих пор. Участники требуют свободы задержанному губернатору Фургалу и даже призывали к отставке Владимира Путина.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. На выборах в 2018 году политик избирался от ЛДПР и победил соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. После ареста губернатора хабаровчане стали выходить на акции протеста с лозунгами: «Свободу Фургалу», «Фургал — наш выбор».
На фоне этого глава регионального Роспотребнадзора допустила возвращение к коронавирусным ограничениям. А ФСБ отчиталась о предотвращении теракта «в местах массового скопления людей».