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20.07.2020 13:52
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Жители Хабаровска в десятый раз собрались перед зданием регионального правительства

Жители Хабаровска 20 июля в десятый раз вышли на улицы города в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Сергея Фургала.

Акция традиционно началась в конце рабочего дня. Люди начали собираться у здания регионального правительства и скандировать лозунги, требуя свободу Фургалу. Хабаровчане хотят, чтобы к ним вышел мэр города, пишет портал Dvhab.ru.

В понедельник в Кремле заявили, что не считают акции в Хабаровске проплаченными.

Акции протеста с участием десятков тысяч человек начались в Хабаровске еще 11 июля и продолжаются до сих пор. Участники требуют свободы задержанному губернатору Фургалу и даже призывали к отставке Владимира Путина.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. На выборах в 2018 году политик избирался от ЛДПР и победил соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. После ареста губернатора хабаровчане стали выходить на акции протеста с лозунгами: «Свободу Фургалу», «Фургал — наш выбор».

На фоне этого глава регионального Роспотребнадзора допустила возвращение к коронавирусным ограничениям. А ФСБ отчиталась о предотвращении теракта «в местах массового скопления людей».

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Комментарии (3)

Hans-Christian
Молодцы! Хоть где-то народ не апатичные терпилы, живущие от зарплаты до зарплаты и от выходных к выходным.
Wuhan Proletarian
В бункере тишина, как в июне 1941
вадики
А чего там платить то?У нас и в Питере работы нет деняк нет кушац оч хоцца ничего нет .Дайте деняк я хоть на митинг пойду.Помосч от правительства тока на словах ничего не работает
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