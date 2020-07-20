Жители Хабаровска в десятый раз собрались перед зданием регионального правительства

Жители Хабаровска 20 июля в десятый раз вышли на улицы города в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Сергея Фургала.



Акция традиционно началась в конце рабочего дня. Люди начали собираться у здания регионального правительства и скандировать лозунги, требуя свободу Фургалу. Хабаровчане хотят, чтобы к ним вышел мэр города, пишет портал Dvhab.ru.



В понедельник в Кремле заявили, что не считают акции в Хабаровске проплаченными.

