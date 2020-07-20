Адвокат Фургала заявил, что губернатор не держится за свой пост, но рассчитывает на Путина

Арестованный глава Хабаровского края Сергей Фургал связывает уголовное преследование с желанием сместить его с должности, но держаться за пост не намерен. По словам адвоката, по делу об убийствах чиновника проверяли больше 10 лет назад.



Позицию губернатора 20 июля в интервью РБК ретранслировал один из его адвокатов Борис Кожемякин. Он повторил, что Фургал считает себя непричастным к инкриминируемым преступлениям, однако «жить с такими обвинениями трудно».

«Он совершенно не держится за свой пост. <…> Также Фургал выразил в беседе со мной уважение президенту Владимиру Путину, отметив, что его судьбу как главы региона должен решать глава государства», — заявил Кожемякин.