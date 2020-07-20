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20.07.2020 13:44
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Адвокат Фургала заявил, что губернатор не держится за свой пост, но рассчитывает на Путина

Арестованный глава Хабаровского края Сергей Фургал связывает уголовное преследование с желанием сместить его с должности, но держаться за пост не намерен. По словам адвоката, по делу об убийствах чиновника проверяли больше 10 лет назад.

Позицию губернатора 20 июля в интервью РБК ретранслировал один из его адвокатов Борис Кожемякин. Он повторил, что Фургал считает себя непричастным к инкриминируемым преступлениям, однако «жить с такими обвинениями трудно».

«Он совершенно не держится за свой пост. <…> Также Фургал выразил в беседе со мной уважение президенту Владимиру Путину, отметив, что его судьбу как главы региона должен решать глава государства», — заявил Кожемякин.

Адвокат отметил, что его подзащитного проверяли ещё в нулевые, но трудно судить, насколько тщательно. В итоге следствие приостановили за невозможностью установить подозреваемых. Со слов защитника, сам Фургал полагает, что под уголовное дело он попал благодаря неким должностным лицам, которые не хотят видеть его в губернаторском кресле.

Кроме того, Кожемякин повторил слова своего подзащитного о том, что как пока ещё действующий глава региона Фургал не одобряет несогласованные акции в свою поддержку, хотя и благодарит жителей за доверительное отношение. Информацию о том, что горожане едва ли не в ежедневном формате выходят протестовать, губернатору телеграммой передал Владимир Жириновский.

В интервью «Фонтанке» бессменный лидер ЛДПР рассказал, что многотысячные митинги — это результат ошибки полпреда на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, а Фургал — как Трамп в масштабах Хабаровского края. Вместе с однопартийцами Жириновский предлагает освободить Фургала под подписку, вернуть его в Хабаровск и позволить работать до окончания суда. В противном случае пост главы региона предлагают временно передать представителю ЛДПР.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Ему вменяют организацию убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. Он избирался от ЛДПР на выборах в 2018 году и победил соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. После ареста губернатора хабаровчане стали выходить на акции протеста с лозунгами: «Фургал — наш выбор», «Фургала отстоим». Губернатор нашёл сочувствующих и за пределами края: среди них лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук.

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Комментарии (8)

Swift_5e4d8a276f5e8
---- 14.07.2020 10:48 Металлолом, завод, двухмиллиардное хищение: как губернатор Фургал воевал с человеком из окружения Ротенбергов (с) "Открытые медиа".
вадики
Да Кремлю надо обеими руками держатся за такого как Фургал при нём людям живется хорошо и этоот опыт надо было клонировать на другие регионы и никто б тогда не вышел
OldObyvatel
Товарищ путин, произошла чудовищная ошибка...
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